“Un vuoto enorme” | È morto Franco Leo, il tetraplegico che ha corso la Maratona in carrozzina insieme al fratello

Sono ore durissime e difficili per il fratello di Franco Leo, il 53enne che è riuscito a realizzare il sogno di correre la Maratona di New York in carrozzina. È purtroppo venuto a mancare

Solo pochi giorni fa aveva realizzato il suo sogno, prendere parte alla Maratona di New York, un’impresa tutt’altro che facile compiuta grazie all’incredibile sostegno del fratello. Che ora si trova però a piangere la sua scomparsa. È un lutto che colpisce dritto al cuore quello di Franco Leo, il 53enne tetraplegico di Bellizzi che è riuscito a superare i limiti fisici derivanti dalla sua condizione percorrendo in carrozzina, spinto dal fratello Dario, tutti i 42 chilometri della competizione new yorkese raggiungendo e tagliando insieme il traguardo.

È morto Franco Leo. Solo pochi giorni fa la sua incredibile impresa

Il sogno è stato raggiunto il 6 novembre e solo dieci giorni dopo Franco è purtroppo venuto a mancare. Per compiere quell’impresa ha dovuto lavorare per anni insieme a Dario, un’impresa decisamente complessa e difficile data la sua condizione; ma non ha mai mollato diventando di fatto un esempio di caparbietà e dedizione e volontà di superare i propri limiti. Dario gli ha dato tutto il supporto fisico e psicologico possibile ma ora si trova a fare i conti con “un grande vuoto” che sarà impossibile colmare. Il legame tra i due era solido: erano inseparabili e, nonostante la patologia con la quale Franco conviveva sin dalla nascita, sono riusciti a ‘metterla da parte’ per vivere una vita ricca di emozioni, avventure e conquiste, piccole e grandi. Il dolore di Dario ben si evince dalle sue parole postate in queste ore sui social, un messaggio carico di dolore rivolto all’amato fratello che solo pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa era colmo di gioia per aver compiuto un’impresa memorabile. Il dolore non riguarda solo la sua famiglia ma i tantissimi che hanno seguito la sua impresa con ammirazione e fornendogli sempre supporto e che ora ne piangono la sua morte.

Il dolore di Dario: “Il vuoto è immenso”

“Te ne sei andato così, in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di

pioggia, ci lasci sgomenti, infreddoliti, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso. Il vuoto in me è immenso perché in questi ultimi due anni siamo stati più uniti che mai: tu la mente, io le tue gambe. I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate , le interviste, le fotografie. Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi”. Parole strazianti e commoventi quelle di Dario Leo, alle quali hanno fatto seguito una moltitudine di messaggi di cordoglio e vicinanza postati sui social. Rivolti ad un uomo, Franco, che non verrà mai dimenticato.