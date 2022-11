“Nostro figlio è scomparso”: poi l’agghiacciante scoperta | Bimbo di 7 anni ucciso nella lavatrice

Rischiano di trascorrere la loro intera vita dietro le sbarre due coniugi responsabili della morte del figlio di soli 7 anni. Lo avrebbero ucciso mettendolo in lavatrice

È una storia dai contorni agghiaccianti e che ha come responsabili i genitori di un bimbo di soli 7 anni che loro stessi avrebbero ucciso in modo brutale. Secondo la ricostruzione dei fatti il piccolo sarebbe stato chiuso all’interno di una lavatrice, un omicidio in piena regola che potrebbe costare davvero caro alla coppia di orchi. I due

coniugi si chiamano Jemaine Thomas, di 42 anni e Tiffany, 35enne, arrestati l’uno con l’accusa di omicidio e l’altra accusata invece di abusi ed omissione. Del resto, dopo aver

compiuto il folle gesto, la coppia ne ha denunciato la scomparsa pensando in questo modo di farla franca ed evitare di essere scoperti dalle autorità.

Mettono il figlio in lavatrice, il piccolo è morto

Le indagini però hanno tolto ogni dubbio: il bambino, figlio adottivo della coppia, è stato ucciso e non si è certo trattato di un incidente. La vicenda arriva dagli Stati Uniti

, precisamente dal Texas: il piccolo Troy è stato rinvenuto senza vita all’interno della lavatrice proprio dalle forze dell’ordine, impegnate nelle sue ricerche dopo la denuncia

di scomparsa presentata dai genitori. Ricerche iniziate proprio nell’abitazione dei coniugi, perlustrata in ogni sua parte prima di passare all’esterno. L’elettrodomestico si

trovava nel garage della loro casa e, quando i militari lo hanno aperto, non potevano credere ai loro occhi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i paramedici ma per il

bimbo non c’era più nulla da fare e ne è stato accertato il decesso.

A quel punto, dopo aver raccolto alcuni indizi, sono scattate le manette per la coppia. Le accuse per il presunto omicidio, avvenuto nel mese di luglio, sono state formalizzate

proprio in questi giorni e per tale motivo l’agghiacciante vicenda è tornata ad essere trattata dai media statunitensi finendo però oltreoceano proprio per le terribili modalità

con le quali i due genitori hanno messo fine alla vita di un bambino. Si attende ora il processo a loro carico.

I drammatici risultati dell’autopsia

Sul corpo del piccolo è stata disposta un’autopsia e i risultati del medico legale hanno portato alla luce una verità orribile. Troy sarebbe stato picchiato e soffocato, probabilmente lo avrebbero anche annegato; sono stati riscontrati segni di abusi sul suo corpo ed è emerso che il bambino sarebbe stato minacciato ripetutamente, a volte anche di essere messo nel forno di casa. Occorrerà dunque capire se quando è stato messo nella lavatrice fosse o meno già morto. Sui cellulari della coppia sono stati trovati dei messaggi raccapriccianti con minacce di morte solo perchè aveva finito dei biscotti. Prove che paiono schiaccianti e che potrebbero portare il giudice ad emettere una sentenza durissima nei loro confronti.