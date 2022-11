Un’amicizia indissolubile che nemmeno la morte può piegare: la commovente storia di Yukiko e Monday

Inseparabili fino alla fine e anche dopo: l’amicizia tra un cane e gatto ha riempito i social di commozione e tenerezza, dimostrando come il loro bene fosse eterno.

Un modo comune di dire quando due persone non si trovano d’accordo quasi mai o, peggio, si hanno reciprocamente in simpatia, è che quelle due persone siano proprio come cane e gatto. In altre parole, non si sopportano e litigano sempre, a dimostrazione del fatto che i due animali non possano trovare mai pace e tranquillità.

Motivo per cui anche nella realtà o nei cartoni animati, di solito un gatto scappa alla vista di un cane per paura di essere aggredito. Eppure, la realtà sa stupire e superare la stessa fantasia, proprio come ci raccontano Yukiko e Monday. Yukiko era una cagnolina dolcissima che dopo dieci anni insieme alla sua padrona, Simona Iacob un’infermiera di Pordenone, ad agosto è spirata in Val di Fassa. La cagnolina, uno spitz giapponese, amorevole e affettuosa, è morta per un arresto cardiaco, normale visto l’età avanzata.

E’ stata la stessa padrona a raccontare a ‘Il Gazzettino’ gli ultimi istanti di vita della sua adorata compagna di vita per ben dieci anni. “Ho sentito la sua testolina che si adagiava sul mio braccio”- ha raccontato Simona – “Se n’è andata così”. Eppure, anche il dolore può nascondere gioia e tenerezza, malgrado tutto. Yukiko aveva trovato, infatti, nel gatto Monday un amico fedele e inseparabile.

Nonostante vivessero in due case diverse e separati da una siepe, non c’era momento in cui cane e gatto non stessero insieme, tranne quando dormivano; in quel caso, ognuno rimaneva a casa sua. Quando, però, ad agosto Yukiko è morta, Monday non solo non l’ha dimenticata, ma emozionato Simona e tante altre persone sui social.

Un’amicizia eterna: Monday e il bene per Yukiko anche dopo la morte

L’infermiera di Pordenone non poteva credere ai suoi occhi che si sono riempiti di lacrime alla vista della tenerissima scena che in parte ha lenito l’assenza della sua cara Yukiko. Monday, infatti, non ha mai smesso di cercare la cagnolina di Simona, e quando si è resa conto che non c’era più, non solo ha continuato a cercarla, ma ha passato anche ore intere sulla tomba di Yukiko, sotto un albero di acero.

“Se state dubitando della lealtà siete nel torto … esiste davvero , ad insegnarla sono due creature piccolissime”, ha scritto Simona Iacob su Facebook. “A distanza di giorni un altro essere fiabesco si è insidiato nella nostra realtà, la sua amica, guardiana Monday, ha lasciato il suo Papo e suo cucciolo per risiedere vicino alla tomba di Yukiko, dedicando la sua esistenza, il suo amore e tutta se stessa in memoria della sua amica, giorno e notte”.

Monday, infatti, non torna nemmeno più a casa sua per dormire, veglia sempre sulla tomba di Yukiko. “Si avvicina alla porta di casa solo per mangiare, ma poi corre subito da lei”, ha spiegato l’infermiera di Pordenone. “Sono passati tre mesi e pensavo che questo legame si affievolisse, ma così non è. È incredibile, toccante… difficile definirlo”.