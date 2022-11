Follia a Roma tra omicidi, fughe dai carabinieri e fiumi di droga | Capitale figlia del caos

Roma Capitale sotto il segno del caos; negli ultimi giorni una serie di notizie “folli” hanno animato le cronache locali e nazionali tra cocaina, asce e morte.

L’alterazione psicofisica del nostro organismo può condurci a scelte davvero folli e imprevedibili, che mai ci saremmo sognati di fare in una condizione di “normalità”. In una sorta di baccanale perpetuo, l’intelletto lascia spazio alla follia, figlia del caos e del disordine. E in questi giorni Roma si sta scontrando proprio con una serie di notizie “folli”, tutte sotto il segno della perdita della ragione.

Partiamo, però, dalla prima delle notizie che ha animato la Capitale. La scorsa notte nella zona di Selva Candida, nel Municipio XIV, un 43enne romano è morto dopo l’assunzione massiccia di cocaina e una folle fuga, nel tentativo di non essere catturato dai militari. Proprio per questo, la Procura ha aperto un’inchiesta, seguita direttamente dal procuratore aggiunto Michele Prestipino per capire cosa sia successo nella notte degli eccessi.

Stando alle prime ricostruzioni, infatti, il 43enne F.P. – noto già alla polizia per spaccio – avrebbe portato una notevole quantità di cocaina a casa di un suo amico. Ad un certo punto, alterato dalla droga, il 43enne avrebbe perso la pazienza, distruggendo l’appartamento sotto gli effetti della cocaina.

L’amico non ha potuto fare altro, se rivolgersi ai carabinieri, giunti nella casa in via Verginia Tonelli, dove l’uomo è stato trovato in forte stato di agitazione. I militari hanno cercato di bloccare il 43enne utilizzando anche il taser, ma non è stato sufficiente per impedire la fuga dell’uomo, conclusasi con la perdita dei sensi e la morte dell’uomo, dopo esser salito su un’auto in sosta, arrampicatosi su un balcone e aver percorso circa un chilometro a piedi, in direzione via Clorinda Menguzzato.

Altre due storie incredibili da Roma: ecco chi avrebbe ucciso le tre prostitute del quartiere Prati

La seconda storia, ha come protagonista un’ascia. Nella zona di Pian due Torri, un giovane nei pressi della ciclabile di via Foiano della Chiana ha cominciato ad andare in giro armato di un’ascia. I passanti spaventati hanno subito avvertito le forze dell’ordine; uno di loro era un sottufficiale dei carabinieri che ha descritto il ragazzo bengalese di 21 anni come “visibilmente alterato”.

Subito dopo la segnalazione del sottoufficiale, diversi equipaggi di carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e della compagnia Roma Eur sono arrivati sul posto, riportando l’ordine, messo da parte dal caos. Quando ha visto le forze dell’ordine, il 21enne ha lasciato cadere l’ascia a terra ed è stato subito bloccato dai militari.

L’ultima storia, forse la più cruenta delle tre, riguarda il killer delle prostitute. Solo qualche giorno fa, infatti, Roma si era svegliata con l’omicidio di tre prostitute – due cinesi sulla quarantina e una colombiana di 65 anni – tanto da parlare sin da subito di un serial killer che avrebbe ucciso a coltellate le donne nel quartiere Prati.

Ora il serial killer avrebbe un nome e cognome. Si tratta di Giandavide De Pau, romano di 51 anni che ha anche precedenti per spaccio, armi, violenza sessuale, lesioni, estorsione, ricettazione e due ricoveri psichiatrici.