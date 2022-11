“Non accetterò mai che non ci sei più” | La tragica morte dello chef Mario Ferrari: aveva solo 31 anni

Aveva raggiunto il suo sogno dopo una vita di sacrifici ed una carriera costruita da zero ma, nella città nella quale aveva deciso di vivere è tragicamente deceduto.

Si chiamava Mario Ferrari ed aveva solo 31 anni: nato ad Orsogna, comune della provincia di Chieti, aveva deciso di coltivare la sua grande passione per la cucina trasferendosi prima a Torino per poi lasciare l’Italia e spostarsi a Londra e, infine, negli Stati Uniti. A New York lo chef abruzzese stava lavorando assiduamente per aggiungere nuovi tasselli alla sua carriera già colma di esperienza. Poi un tragico incidente, avvenuto mentre stava lasciando il lavoro dopo il suo turno, e la caduta nel vuoto, perdendo la vita. Secondo una ricostruzione dei fatti Mario è infatti caduto da una scala antincendio all’uscita dal lavoro ed il tutto sarebbe avvenuto in maniera accidentale.

La notizia ha rapidamente superato l’oceano raggiungendo i suoi parenti ed amici in Italia. E, tra le prime persone ad esprimere il loro dolore e strazio per un decesso improvviso e dolorosissimo c’è proprio la madre del giovane chef, Silvana Tiberii. La donna ha usato Facebook per annunciare la scomparsa del figlio: “Non accetterò mai che non ci sei più, ero orgogliosa di te, trasformavi la felicità all’infinito. Ero orgogliosa della tua strada, delle tue realizzazioni, mi dicevi: ‘Non preoccuparti’ e ti ho sempre creduto”. I due si erano visti nel mese di ottobre quando il 31enne aveva fatto rientro a casa per abbracciare la madre ma anche le sorelle. “I tuoi documenti erano pronti per una nuova avventura… Invece no”, ha scritto la donna esprimendo così il suo dolore.

Voleva diventare un nome della cucina italiana nel mondo

Lo chef abruzzese aveva frequentato l’istituto Fermi: l’Italia gli andava stretta, come del resto capita a moltissimi aspiranti cuochi desiderosi di fare esperienza ed accrescere le proprie conoscenze ma anche di portare in altri paesi la cucina made in Iyaly. L’intento di Mario era proprio questo: affermarsi diventando un nome della cucina italiana nel mondo. E così, dopo aver girato l’Italia si era spostato nel Regno Unito e a seguire a New York; proprio negli Stati Uniti era riuscito anche a trovare ed incontrare i suoi parenti, emigrati anni prima.

Il dolore della mamma: “Con un messaggio mi hanno detto che non c’eri più”

“‘Ciao Ma’, cosi mi scrivevi ogni volta sul cellulare e io rispondevo chiedendoti come andava, se eri al lavoro… sì, il tuo lavoro tanto amato, al quale sei arrivato con caparbietà e lottando contro tutto e tutti, perché era un obbiettivo che ti eri prefissato – ha scritto la madre nel lungo messaggio sui social – Una notte alle 3:00 mi arrivò un messaggio dove mi dicevi: ‘Mamma, ho fatto un terno al lotto. Sai, mi ha chiamato a lavorare la catena di ristoranti più importante di New York’. La tua gioia era palpabile, il tuo obbiettivo era arrivato…E tutti i tuoi sacrifici valsi a qualcosa, figlio mio, vita mia. Ma l’altro ieri si sono infranti tutti i nostri sogni. Con un messaggio scritto, mi hanno detto che non c’eri più…Eri andato via per sempre”. Un doppio dolore per la donna, vedova dopo la perdita del marito, ed ora in attesa del rientro in Italia della salma di suoi figlio per la celebrazione dei funerali.