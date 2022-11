Quanto guadagnerà Luigi Di Maio da inviato UE nel golfo persico? Una cifra da capogiro

Consolazione più che dolce per Luigi Di Maio che, terminate le elezioni, si è trovato un incarico più che ottimo e dalla cifra davvero da capogiro. Non potete immaginare, infatti, quanto guadagnerà al mese l’ex Ministro degli Esteri.

Anche due mesi dopo le elezioni politiche che hanno portato alla vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni, le sorprese continuano. Un grande assente non solo del nuovo governo, ma anche del nuovo Parlamento, è stato Luigi Di Maio che con il suo partito, Impegno Civico, non ha convinto per nulla l’elettorato italiano, tant’è che ha raccolto solo un risicato 1% di preferenze, insufficiente per riprendere la poltrona rossa tanto ambita dai politici, malgrado il passato, più che recente, da pentastellato raccontasse altro e con un’altra morale.

Insomma, è stato un vero fallimento per l’ormai ex Ministro degli Esteri, convinto, sotto una nuova veste, di poter dire ancora la sua sull’Italia. Ma così non è stato. Luigi Di Maio, infatti, ha pagato a caro prezzo la rotta di collisione con Giuseppe Conte che invece, col Movimento 5 stelle, ha raggiunto il 15% dell’elettorato tanto per la Camera che per il Senato.

Proprio per questo, sui social molti detrattori del leader di Impegno Civico non avevano perso occasione dopo le elezioni di criticare aspramente il deludente risultato di Di Maio. “Si va verso Di Maio percettore del reddito di cittadinanza”, “L’ufficio di collocamento ti aspetta, Gigi”, “Giggino verso il ritorno a vendere bibite al San Paolo”, sono solo alcuni degli sfottò che rincorrevano forsennatamente su Twitter.

Eppure, un po’ come un’araba fenice, Di Maio non solo è risorto dalle sue ceneri, ma l’ha fatto anche in grande stile e con uno stipendio dalla cifra esorbitante. Insomma, una consolazione più che dolce che ha fatto dimenticare così a Di Maio di non essere più un parlamentare. Eppure, sembra ora essere pronto a volare verso nuovi lidi e fantastiche avventure.

La seconda vita di Luigi Di Maio: dal Parlamento al Golfo Persico con tantissima ricchezza

Diciamo pure come, mettendo a frutto le sue conoscenze diplomatiche e internazionali di questi anni come Ministro degli Esteri – anche in uno dei periodi più complicati della Repubblica italiana tra Covid e guerra in Ucraina – Luigi Di Maio ha ricevuto un incarico davvero importante, di rilievo e prestigioso, in tutti i sensi.

Di Maio, infatti, è stato scelto in qualità di inviato speciale europeo nel Golfo Persico. In altre parole, il leader di Impegno Civico, sarà impegnato come mediatore delle crisi che riguardano Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq e Iran.

Insomma, stiamo parlando di aree abbastanza delicate e turbolente politicamente e socialmente parlando, proprio come ha dimostrato l’uccisione da parte della polizia della ragazza iraniana, Mahsa Amini, e delle proteste che ne sono conseguite.

Eppure, Di Maio non sembra per nulla intimorito dal compito e forse anche perché gratificato dal compenso stellare. L’ex Ministro degli Esteri, infatti, guadagnerà per l’incarico ben 12mila euro al mese, un stipendio da simil-parlamentare che non gli farà di certo rimpiangere di aver perso la poltrona rossa.