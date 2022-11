Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle dopo la morte della madre: la risposta agli hater è una stilettata

Ha fatto storcere il naso a molti ieri sera la presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle”, dopo che lei stessa sui social aveva fatto sapere che la madre si era spenta, solo qualche ora prima della messa in onda.

La settima puntata di Ballando con le stelle per Selvaggia Lucarelli non è stata assolutamente semplice da gestire. Anzi, in molti pensavano che la giurata non si sarebbe ieri sera nemmeno presentata per occuparsi di cose più che frivole rispetto alla morte.

Ieri nel tardo pomeriggio, infatti, la Lucarelli con un delicato post aveva reso noto sui social che sua madre si era spenta all’alba. “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta“, ha scritto la giornalista sui social. “È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”.

Eppure, malgrado il dolore per una perdita così grave come quella della mamma, Selvaggia Lucarelli ieri era al suo solito posto, quello che ricopre ormai da quasi dieci anni, a torto o a ragione, facendo spettacolo e creando dinamiche fondamentali per la salute di un programma ormai “anziano” come Ballando con le stelle.

Niente pettinature originali, però, o rossetti dai colori sgargianti. La Lucarelli ha mantenuto il lutto vestendosi di nero, come il resto della giuria. Eppure, la padrona di casa, Milly Carlucci, non poteva non spendere due parole a inizio puntata proprio per Nadia, la madre di Selvaggia.

“Siamo, un po’ come nella canzone, clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere”, ha spiegato la Carlucci. “Per questo voglio stringere la mano a Selvaggia“, le due si stringono la mano velocemente, quasi a non voler dare troppo nell’occhio, prima che l’emozione prenda il sopravvento.

Selvaggia ringrazia mestamente Milly, accenna un piccolissimo sorriso e poi si comincia; lo show deve andare avanti. Eppure, non tutti da casa hanno gradito la presenza di Selvaggia ieri sera dopo che la madre era deceduta solo qualche ora prima.

Selvaggia Lucarelli e la story al vetriolo per gli haters

L’elaborazione di un lutto così importante, è un’esperienza talmente intima e personale, che nessuno dovrebbe sentenziare o pontificare in merito. Ognuno reagisce come meglio crede e affronta la perdita in base alle proprie capacità di sopportazione della sofferenza.

Nessuno, però, ha pensato che potesse essere un modo come un altro per Selvaggia Lucarelli di esorcizzare il dolore, domandolo con la leggerezza della pista di Ballando e dei suoi giudizi che sono comunque stati sempre severi, soprattutto nei confronti di Alessandro Egger, Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio.

Fatto sta che questa gestione non è piaciuta a molti telespettatori, che non si spiegavano come fosse possibile la sua presenza dopo la morte della madre. Eppure, anche durante la diretta, la Lucarelli resta sempre molto attiva sui social, tant’è che ad un certo punto su Instagram è comparsa una sua story: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”, ha scritto Selvaggia in maniera concisa e ironica, cercando di smorzare i toni di una polemica inesistente.