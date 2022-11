Si è suicidato: fan dei Power Rangers sconvolti | L’attore aveva solo 49 anni

È una notizia che sconvolge il mondo della tv e del cinema ma, in particolare, i fan di una delle serie televisive più amate degli anni 90. È scomparso uno dei Power Rangers

Il suo volto era nascosto dietro ad un costume integrale ma, dato il successo della serie tv, tutti sapevano chi fosse. Ha fatto divertire ed emozionare milioni di persone nel mondo, intere generazioni che hanno seguito le sue gesta e quelle degli altri storici personaggi di una delle serie televisive cult degli anni ’90, capace di tenere i bambini, ma anche i più grandi, letteralmente incollati al televisore. Stiamo parlando dei Power Rangers, la storia di alcuni giovani adolescenti che si trasformano in supereroi al servizio dell’umanità: l’esordio è avvenuto nel 1993 e da allora tantissime sono state le stagioni (o generazioni) dei Power Rangers, ognuna delle quali è incentrata attorno ad un gruppo di persone guidate da un mentore con personaggi che posseggono specifici superpoteri da utilizzare per combattere le creature malvage come demoni, alieni o robot.

È morto uno dei Power Rangers, l’attore si è suicidato

Ebbene tra coloro che hanno dato forma alla serie, indossando il costume già nel 1993, c’è il compianto attore del quale è stata, nelle ultime ore, annunciata la scomparsa. Un lutto sconvolgente, considerato il fatto che il decesso sarebbe avvenuto, a soli 49 anni, per suicidio. Stiamo parlando di Jason David Frank, meglio noto come Tormmy Oliver, lo storico Power Ranger ‘verde’.

La notizia è stata diffusa in primis da TMZ, seguita ed ufficializzata

una manciata di minuti dopo da Justine Hunt, agente dell’attore californiano che si sarebbe tolto la vita. Nel comunicato diffuso si legge: “Preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile, nel quale veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero”.

Ha preso parte a 123 episodi della serie tv cult degli anni ’90

Inizialmente il suo personaggio sarebbe dovuto comparire soltanto per una manciata di episodi ma, dato il successo ottenuto, gli autori decisero di prolungarne la presenza sia per le prima tre stagioni che per quelle successive chiamate Power Rangers Zeo e Power Rangers Turbo. Jason David è tornato a rivestire i panni di Tommy nel 2002 prendendo parte, nella serie Power Rangers Wild Force, all’episodio speciale Forever Red ed ancora lo ritroviamo nel 2004 in Power Rangers Dino Thunder. Nato il 4 settembre 1973 a Covina (città californiana della contea di Los Angeles) dopo esere stato Green Power Ranger

venne ‘promosso’ a White Power Ranger nonchè leader del gruppo.

Sono ben 123 gli episodi nei quali lo ritroviamo ed è considerato uno dei veri protagonisti del cast. Grande appassionato di arti marziali si è sposato due volte: il primo matrimonio, interrotto l’11 aprile 2001, è quello con Shawna Frank con la quale ha concepito due figli. Con Tammie Frank è convolato a nozze il 17 maggio 2003 ed insieme hanno avuto una figlia. Ma, dopo alcuni presunti flirt extra coniugali riconducibili all’attore, la donna ha chiesto il divorzio e la coppia si è separata nel mese di agosto del 2022.