Antonella Clerici e quella rivelazione sulla leggenda della TV italiana: “Mi impedì di fare una cosa…”

In diretta su Rai 1 Antonella Clerici ha deciso di rivelare un aneddoto legato ad un personaggio iconico della televisione italiana e al suo incontro speciale con lei: “Me lo ha detto subito”

Antonella Clerici non si è lasciata sfuggire l’occasione per rivelare, in diretta televisiva su Rai 1, una curiosità relativa ad un personaggio iconico della televisione italiana, una leggenda che ha conquistato intere generazioni di telespettatori nell’arco della sua lunga e ricca carriera, condotta costantemente in coppia con il suo compagno di vita. È successo tutto nel corso del programma televisivo “È Sempre Mezzogiorno” che prevede, settimanalmente, un momento dedicato alla storia di personaggi simbolo della tv made in italy. Se ne occupa solitamente la direttrice di Cook Angela Frenda, che cura l’appuntamento pensato per rivelare in diretta i segreti di volti famosi del mondo dello spettacolo. Il legame con la cucina è presto fatto: dopo aver ricordato il personaggio della settimana, esso viene ricordato con un piatto simbolo che un cuoco della trasmissione andrà a preparare nel corso della puntata.

Antonella Clerici e quell’aneddoto su un volto iconico della televisione italiana

E questa volta Antonella Clerici ha deciso di metterci del suo rivelando un’ulteriore curiosità legata ad uno dei volti che hanno di fatto contribuito a dar forma alla televisione italiana. Stiamo parlando nientemeno che della compianta consorte di Raimondo Vianello, ovvero Sandra Mondaini. Attrice e comica di origine milanese, non tutti sanno che esordì come modella e che costruì la sua carriera dal basso, un passo dopo l’altro anche perchè non proveniva da una famiglia particolarmente benestante. La sua comicità ha fatto divertire grandi e piccini ma anche il suo sguardo, incorniciato da due splenditi occhi azzurri, è rimasto nella memoria di tutti. Parlando della coppia è stato ricordato il loro modo di fare comicità, divertendo a suo di battibecchi e simpatici scontri legati da un lato alla noia e dall’altro ai presunti tradimenti. In realtà nella vita Raimondo e Sandra erano legatissimi ed in tanti ricordano con dolore quale fu la drammatica reazione della Mondaini dopo la scomparsa del suo amato.

“Non penserai di farlo?”. Le parole di Sandra Mondaini ad Antonella Clerici

Ebbene in questo contesto si è inserita la bionda conduttrice rivelando quanto accadutole in occasione del suo unico incontro con Sandra Mondaini e rievocando quali furono le sue esatte parole. Poco dopo aver ascoltato la storia della coppia e aver ammirato il piatto tipico della tradizione milanese ideato per celebrarla, Antonella Clerici ha infatti spiegato di aver avuto “la fortuna ed il piacere di conoscerla”. Tutto è accaduto a Domenica In, nel periodo in cui ‘Antonellina’ conduceva il programma ed era incinta della sua futura figlia Maelle. Sandra intervenne in occasione del ‘passaggio di testimone’ legato alle iniziative di carattere benefico legate alla fondazione AIRC. Fu proprio in quell’occasione che la Mondaini si rivolse alla Clerici: “Mi disse subito, con il suo fare milanese molto attivo nonostante avesse già un’età: non penserai mica di farmi fuori così?“.

A cosa faceva riferimento

Il riferimento era legato al suo costante impegno nelle attività dell’associazione, sottolineando in questo modo la sua intenzione di continuare a fornire il suo costante e continuo contributo anche dopo il passaggio di testimone. Parole che dunque hanno testimoniato il grande altruismo dell’attrice e comica e che hanno fatto sorridere ed emozionare il pubblico di Antonella Clerici, la quale ha anche voluto mostrare in diretta uno scatto, realizzato proprio in occasione del loro storico incontro, che le ritrae insieme.