La prima volta in tv: nel pubblico c’è anche il figlio di Fabio Fazio | La somiglianza è incredibile

Ospite speciale della penultima puntata di “Che tempo che fa”, il figlio di Fabio Fazio si è trovato in prima fila per sostenere il padre (che ha avvertito Luciana Littizzetto: “Stai attenta”).

Della vita privata di Fabio Fazio non si sa molto, il conduttore savonese infatti ha mantenuto sempre un profilo basso sul tema, cercando di tutelare la privacy di moglie e figli.

Proprio per questo, Fazio in tutti questi anni è stato attaccabile solo per il presunto stipendio da capogiro coi soldi pubblici dalla Rai, per un programma ritenuto schierato e di parte da alcuni politici e personaggi che ruotano attorno al centrodestra. Motivo per cui, dopo la promozione su Rai Uno, “Che tempo che fa” è tornato a casa sua su Rai 3, dove pare non arrecare disturbo più di tanto.

Così tra divulgazione scientifica, aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e l’ormai indispensabile Nino Frassica, direttore e vicedirettore di “Novella Bella”, Fazio offre un talk show pacato, sagace e spiritoso, capace di rispondere alle esigenze di chi si vuole informare senza la pesantezza degli ascolti, delle urla e della notizia ad ogni costo.

Eppure, suo malgrado, Fabio Fazio ha inevitabilmente fatto notizia due domeniche or sono. Era presente in studio, infatti, un ospite davvero speciale per il conduttore, che a stento ha trattenuto l’emozione. Stiamo parlando del figlio diciottenne, Michele.

Michele Fazio e l’incredibile somiglianza.. con la mamma!

Domenica 13 novembre, seduto in prima fila, c’era anche Michele Fazio, fresco fresco 18enne con tutta la bellezza di un giovane adulto che sta scoprendo il mondo da solo. Proprio per questo, ha deciso di apparire per la prima in tv per sostenere il padre, alla guida ormai da 20 anni, ben prima ancora che lui nascesse, di “Che tempo che fa”.

Michele è il figlio primogenito di Fabio Fazio e Giorgia Selis, lontana dal mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 1994 e sono diventati prima genitori di Michele nel 2004 e poi di Caterina nel 2009.

Ovviamente, l’emozione di avere il proprio bambino in studio è stata tanta, ma non per questo Fazio ha perso il controllo della situazione. Anzi, a maggior ragione ha avvertito la sua collega – e pilastro del programma – Luciana Littizzetto a fare attenzione più del solito, vista la presenza di Michele.

“In prima fila c’è il mio bambino”, ha esordito Fabio Fazio ridendo. “Stai attenta a quel che dici“. Subito dopo, però, la regia si è concentrata su Michele, sorridente e un po’ imbarazzato, inquadrandolo giusto un attimo, prima di riprendere il corso normale della trasmissione. Eccezion fatta per il sorriso, però, il 18enne è proprio la copia della madre. Stesso naso, zigomi, occhi e anche conformazione del viso.

In una recente intervista su ‘Oggi’, Fabio Fazio ha avuto anche modo di parlare del suo modo di essere padre: “Sono molto papà. La loro esistenza è la ragione della mia”, ha spiegato il conduttore. “Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova”, e ora invece lo potrà portare anche a Milano dietro le quinte, e non solo, di “Che tempo che fa”.