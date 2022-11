Regina Elisabetta, l’ultimo smacco al Principe Carlo | La sovrana lo avrebbe scritto nel suo testamento

Carlo non è ancora diventato formalmente Re, in quanto manca l’incoronazione, ma per il figlio di Elisabetta si prospettano brutte notizie. Rischia di ‘perdere’ una vera fortuna

Mancano ancora alcuni mesi alla cerimonia di incoronazione ufficiale del nuovo re del Regno Unito. Carlo III, così viene già chiamato dopo la scomparsa della madre e sovrana per 70 anni, ha festeggiato pochi giorni fa i 74 anni con un compleanno di basso profilo, il primo senza Elisabetta ed il primo da Re. L’incoronazione vera e propria si terrà il 6 maggio, in un periodo certamente non facile per il Paese che sta affrontando tempi molto duri e difficili sia dal punto di vista economico che politico a causa delle ‘conseguenze’ della Brexit, della guerra in Ucraina, e del triplo cambio di ministri alla guida del Governo. Forse anche per questo Carlo non ha previsto eventi pubblici per la celebrazione del compleanno, avvenuta privatamente; ha però ricevuto gli auguri dei principi di Galles William e Kate e dell’intera famiglia reale. Carlo aveva 3 anni quando mamma Elisabetta salì al trono e da allora la sua è stata un’attesa lunga e paziente, 70 anni trascorsi nelle vesti di ‘erede al trono’ tanto che a 73 anni è stato il principe più anziano che abbia mai indossato la Corona.

La Regina Elisabetta lo ha scritto nel testamento? L’ultimo smacco a Carlo

Per lui però, dopo le emozioni certamente legate alla salita al trono, si prospetta una prima brutta notizia. In queste settimane infatti sono iniziate a circolare una serie di ipotesi su come l’enorme tesoro dell’allora Regina Elisabetta, verrà spartito. Si tratta infatti di una vera e propria fortuna composta da moltissimi gioielli, circa 100 pezzi in tutto, per i quali è addirittura complesso stimare un valore, considerato inestimabile. Infatti si ritiene che complessivamente siano composti da almeno 23.000 pietre preziose.

Il loro valore è inestimabile

Si tratta di preziosi unici al mondo, buona parte dei quali sono collocati in stanze ad hoc della Torre di Londra, nelle quali si trovano addirittura dal 1600; mentre la restante parte della collezione è custodita nel caveau di Buckingham Palace. Oro, argento, diamanti ed altre pietre preziose vanno a comporre un tesoro a dir poco incredibile che però Carlo potrebbe non riuscire a ‘toccare con mano’ e con lui anche la regina consorte Camilla. Infatti la Regina Elisabetta avrebbe preso in merito una precisa decisione lasciando specifiche istruzioni nel suo testamento, prima di morire. E, se confermato, per il figlio Carlo si tratterebbe di un vero smacco dal momento che si ritiene che sarà Kate Middleton ad ereditare l’intero tesoro.

Le indiscrezioni si stanno facendo giorno dopo giorno sempre più insistenti anche perchè la moglie di William ha già indossato, in alcune occasioni, gioielli appartenuti a Sua Maestà. Anche nel giorno del funerale della monarca, quando tutti hanno notato uno dei celebri ‘tre fili di perle’. Difficile al momento stabilire se davvero l’intera collezione della Regina finirà nella sue mani. Se, qualora dovesse avvenire, Kate potrebbe anche prendere a sua volta la decisione di cederne alcuni ai parenti della famiglia reale.