Suor Cristina, la reazione delle ex consorelle al suo addio dato in diretta TV | È gelo

Dopo la puntata di Verissimo arriva la reazione (gelida) delle ex consorelle

Ha fatto un clamore eccezionale la puntata di Verissimo dedicata a Cristina Scuccia, ex suora nota a tutti come vincitrice dell’edizione 2014 di The Voice of Italy.

La storia della 30enne siciliana residente a Milano, non è stata tuttavia rose e fiori.

Dopo un passato da atea, la giovane trovò la fede al punto di decidere di diventare suora, fino a quando le consorelle orsoline non la spinsero a partecipare al talent.

La fede, però, non le bastava più, e la giovane donna ha sentito una spinta interiore che l’ha portata ad abbandonare i voti.

“Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma un qualcosa dentro di me” aveva rivelato a Verissimo Cristina Scuccia che adesso vive in Spagna dove fa la cameriera.

La 30enne non esclude la possibilità di fidanzarsi, laddove però arrivasse l’amore.

La puntata ha destato un incredibile clamore sul web, che come al solito si è diviso fra pareri contrari e favorevoli.

E data la visibilità data alla notizia, in tanti si sono chiesti quale sia stata la reazione delle ex consorelle alla decisione di Cristina e al clamore mediatico riscontrato.

Suor Cristina, la reazione delle ex sorelle dopo la puntata di Verissimo

Sono stati i giornalisti di fanpage a cercare le suore orsoline con le quali Cristina ha affrontato un percorso lungo 15 anni.

Alla domanda dei giornalisti, la risposta delle sorelle è stata glaciale:

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”.

Una reazione en tranchant, che lascia presagire un certo gelo nei confronti di lei o semplicemente la decisione, come riporta Caffeina Magazine, di tenere un profilo basso nei confronti dell’eccessivo clamore.

Di certo, però, come dichiara Fanpage, le loro parole suonano più forti di un “no comment”, e dunque non sembra di certo trasparire comprensione nei confronti delle scelte di Cristina.

Scelte, le sue, di certo non facili e non fatte a cuor leggero.

Come confessato nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, l’oramai ex suora Cristina si rivolse a una psicologa per affrontare il suo malessere interiore:

“Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a cui chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio, di viaggiare”.

Difficile sicuramente comprendere cosa accada nel cuore di una persona in un momento di simile difficoltà.

Se in questi casi sarebbe dunque più opportuno astenersi da qualsiasi giudizio, il web non sembra aver adottato lo stesso pensiero.

Anzi.

Le critiche rivolte nei confronti di Cristina sono state molto forti, e in tantissimi l’hanno accusata di non essere mai stata realmente una suora.

C’è chi ha anche ipotizzato che la 30enne abbia lasciato i voti per il suo orientamento sessuale: a farlo pensare un like alla pagina della serie TV ‘Orange in the new Black’.

Ma, come giustamente evidenziato da Caffeina Magazine, questa deduzione sembra a dir quanto artificiosa oltre che abbastanza illogica.