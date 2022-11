8658 anni di carcere: rimarrà per sempre al fresco | L’incredibile storia della setta che ha sconvolto un Paese

Non solo non uscirà mai più dal carcere ma la condanna che gli è stata inflitta è di quelle storiche: l’orribile vicenda di un predicatore guru di una setta sessuale

I retroscena della sua ‘attività’ all’interno di una setta sessuale sono a dir poco agghiaccianti e, ora che la storia è venuta alla luce e che per investigatori e giudice non vi sono più dubbi circa la sua colpevolezza, gli è stata inflitta una condanna che è possibile definire storica. L’imputato si chiama Adnan Oktar ed era un predicatore televisivo turco, guru di una setta che si sarebbe macchiata non solo di abusi sessuali di svariato tipo ma anche di una fitta serie di altri orribili reati tra i quali torture violente, rapimento e frode nonchè della creazione di una vera e propria organizzazione criminale.

Sentenza record per il leader di una setta sessuale: ecco di che crimini si è macchiato

Vi sono prove inconfutabili raccolte nel corso di una lunga indagine che portò, già nel gennaio 2021, ad una prima condanna nei confronti del ‘capo’ della setta a ben 1.075 anni di carcere per tutti i crimini di cui sopra. Ma per Oktar le cose sono successivamente cambiate: a causa di un difetto di forma infatti la prima sentenza era stata annullata ma questo non lo ha portato fuori dal carcere. Infatti nei mesi seguenti è arrivata la nuova decisione di un tribunale di Istanbul che lo ha condannato a 891 anni di reclusione. Ma non si è fermato qui: successivamente è stata presa la decisione di aggiungere ulteriori tredici condanne nei confronti dei sottoposti del guru della setta; in questo modo il predicatore è stato ritenuto direttamente responsabile di tutti i reati commessi anche da terzi. E, in questo modo, la decisione ha portato la condanna finale a crescere esponenzialmente con una sentenza definitiva di 8.658 anni di carcere. Ben 215 persone sono state infatti processate dal tribunale, tutte ritenute facenti parte della setta e 72 delle quali si trovavano in custodia cautelare.

Il ‘telepredicatore’ si trova in prigione dal 2018

Oktar, che oggi ha 68 anni, si trova dietro le sbarre dal 2018 e nel Paese è un volto noto in primis per gli scritti in difesa del creazionismo e contro la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. Il tutto veniva pubblicato utilizzando il suo pseudonimo Harun Yahya. Le autorità ritengono che il ‘telepredicatore’, come è stato definito il leader della setta islamista, abbia utilizzato diversi membri della sua setta allo scopo di offrire a personaggi di alto rilievo come politici, personaggi pubblici e giornalisti, servizi sessuali. Nel frattempo, come sottolineato dal quotidiano turco Sabah, l’uomo che appariva in un programma televisivo sempre circondato da bei ragazzi e ragazze, raccoglieva da tali clienti una fitta serie di informazioni private per ‘scopi criminali’.