È il figlio di un amatissimo cantante italiano, gli occhi sono identici: avete capito chi è?

Il piccolo, oggi oramai ventenne, è figlio di un grande cantante italiano amatissimo dal suo pubblico. E voi, avete scoperto di chi si tratta?

Sul web sono oramai molto popolari le foto dei figli di alcune coppie famose.

Alcuni di questi figli d’arte sono riconoscibili a primo impatto, altri meno, ma è sempre divertente tirare ad indovinare di chi si tratti.

Oggi vi proponiamo la foto, condivisa qualche tempo fa dalla sua mamma, di un bimbo figlio di due importanti personaggi famosi.

Il padre, soprattutto, è un cantante amatissimo dal pubblico di tutta Italia e oltre.

Oggi quel bambino è diventato un ventenne, e di lui si sa poco essendo un ragazzo molto timido.

Avete capito di chi si tratta?

E’ il figlio di un grande cantante italiano, ma non ama il mondo dello spettacolo: avete capito di chi si tratta?

Qualche mese fa è stata proprio la mamma del bimbo nella foto a condividere il tenero scatto, che lo immortala molto serioso.

Oggi quel bimbo è cresciuto e ha le idee ben chiare sul suo futuro, in primis quello di stare lontano dal mondo dello spettacolo a differenza di mamma, papà e della sua amata sorella, e di voler lavorare nell’azienda di famiglia.

Avete capito di chi si tratta?

E’ Al Bano Junior, il figlio di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi!

Il figlio della famosa coppia, oggi ventenne, è nato nel 2002.

Cosa fa Al Bano Jr, figlio di Loredana e Al Bano

A differenze di Jasmine, la sorella, con cui è molto legato, Al Bano Jr preferirebbe lavorare nell’azienda di famiglia a cui potrebbe dare tanto valore aggiunto.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa al Corriere della Sera, il figlio della coppia di artisti era stato molto chiaro sul suo futuro, e alcune dichiarazioni non avevano fatto molto piacere al padre:

“Meglio lavorare che studiare!” – aveva esordito nell’intervista-. “Voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza”.

Il padre, come anticipato, non aveva preso molto bene le dichiarazioni del figlio, in quanto avrebbe prospettive diverse per lui: “Non se ne parla proprio! Tu farai Economia perché non voglio fare con te lo stesso errore che ho fatto con Yari!”, aveva tuonato.

Da papà, oltre alla passione aziendale, ha preso sicuramente i due grandissimi occhioni marrone scuro.

Oggi, dunque, Al Bano Jr prosegue il suo percorso di studi, e nonostante si sia tenuto lontano dal mondo dello spettacolo non sono mancati gli insulti da parte degli hater.

Questi ultimi lo hanno infatti aggredito per il fatto di essere “un figlio d’arte”, e quindi già fortunato in partenza.

Ma il ragazzo sembra avere le spalle larghe, essendo per altro attivo sul web e dunque abituato a questo tipo di dinamiche.

Non si sa, però, se il figlio di Al Bano e Loredana sia fidanzato: è certo, però, come si vede sul suo profilo social, che abbia molti amici.

Inoltre dal suo profilo si può intuire la sua passione per il calcio, in particolare per l’Inter, di cui sembra essere un grande tifoso.

Al Bano Jr, per altro, è molto legato anche a sorelle e fratellastri, ossia i figli che Loredana e Al Bano hanno avuto dalle precedenti unioni.