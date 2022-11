L’incredibile trasformazione della WAG | È la compagna di uno dei più forti i sempre: la riconoscete?

Oggi è la compagna di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, ma in queste foto di qualche anno fa stenterete a riconoscerla. Una trasformazione impressionante che ha fatto pensare a molti possa essere stata aiutata da alcuni interventi estetici.

Il mondo dello spettacolo e dello sport, per non parlare di quello dei social, sono pieni di splendide ragazze, perfette sotto ogni dettaglio. La cura dell’aspetto estetico, sia nella vita di tutti i giorni che nella realizzazione degli scatti è parte integrante del lavoro di un’influencer ed è chiaro che si possa notare la differenza tra uno scatto professionale e uno rubato alla celebrità in un’occasione informale o familiare.

Ci sono però dei cambiamenti che non sono dovuti all’utilizzo esperto di una fotocamera, della luce, della posizione o del filtro che viene applicato in post produzione, sono cambiamenti così radicali che è impossibile negare che derivino da una operazione di chirurgia estetica. Non c’è nulla di male e si tratta di una pratica molto in voga ai giorni nostri, ma l’effetto del confronto tra il prima ed il dopo è in alcuni casi straniante.

Questo è sicuramente ciò che si prova nel vedere il cofronto tra le foto da giovanissima e quelle attuali di una modella argentina tra le più famose al mondo. Il pubblico l’ha conosciuta inizialmente come compagna di uno dei più forti calciatori del mondo, ma con il passare del tempo la ragazza è riuscita anche a slegarsi dall’etichetta di “fidanzata di…” e diventare una vera e propria star dei social.

L’incredibile trasformazione della Wag: oggi è un’altra persona

Con una simile popolarità è letteralmente impossibile passare inosservati ed è altrettanto difficile nascondere i cambiamenti estetici avvenuti nel corso del tempo. Molti avranno già capito di chi stiamo parlando anche se non avessero riconosciuto la modella sudamericana dalla foto che abbiamo messo ad inizio articolo e che è appartenente ad un periodo in cui la star social aveva da poco compiuto 20 anni.

Stiamo chiaramente parlando di Georgina Rodriguez, compagna, nonché madre di due dei 5 figli, di Cristiano Ronaldo. Nella foto scattata ad una festa di amici si vede come la modella avesse una corporatura esile e delle forme appena accentuate. Siamo chiari, Georgina era bellissima anche a 20 anni (probabilmente anche più bella di come appare oggi), ma il suo corpo era completamente differente: sia il seno e che il lato b appaiono decisamente differenti da come sono ora ed è probabile che questo cambiamento sia da attribuire alla chirurgia estetica.

Diverso il discorso per il viso che appare del tutto identico a quello che la bella argentina mostrava già a 20 anni. Se notate qualche differenza, infatti, questa è da riscontrarsi in un più sapiente utilizzo del trucco e ad una cura maggiore per i dettagli (capelli e sopracciglia), oltre che all’utilizzo di obbiettivi e illuminazione professionale per le foto odierne.