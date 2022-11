Una donna mirabile: Christina the Astonishing

In un giorno d’estate del 1218, in Belgio, muore avvelenato il Conte di Loon Louis II. In punto di morte invoca la presenza al suo capezzale di Cristina Mirabilis, mistica e visionaria che la Chiesa Cattolica non ha mai riconosciuta come beata o santa. La confessione del Conte è quasi un’eresia, un tradimento delle leggi ecclesiastiche; affidare il peso dei propri peccati alla confidenza di una femmina non è conforme ai dettami del Cristo.

Più di due secoli dopo la confessione di Louis, siamo nel 1486, un’altra confessione viene registrata da particolari cronisti: sono gli autori del Malleus Maleficarum, manuale di torture e carinerie affini che fungeva da guida per gli inquisitori di tutto il mondo, almeno quello fino ad allora conosciuto.

Leggiamone insieme la pagina: “Alla vigilia della Pentecoste poiché una donna in una valle della duchessa del Brabante, si lamentava con Cristina, una monaca devota, che mi riferì questi fatti, dicendo che non avrebbe osato comunicarsi per quella inopportuna possessione diabolica, Cristina dal momento che ne aveva compassione le rispose: “Vai, riposa tranquilla e domani ti potrai comunicare con il corpo del Signore, prenderò su di me la tua pena”. Ella, ritornata tranquilla a casa, dormì in pace, si alzò di notte per le sue preghiere e alla mattina accolse con tutta tranquillità i sacramenti. Cristina, invece, che non aveva valutato la pena che si era assunta su di sé, quando tentò, al tramonto, di abbandonarsi al sonno, sentì in se stessa come una tempesta che la sconvolgeva e che la agitava senza interruzione ma senza sospettare che si trattasse del diavolo cercò afferrato un bastone, di metterlo in fuga chiunque fosse, poi cadde ripetutamente e si rialzò colpita da terrore. Per più volte provò questa sensazione e vide che le coltri erano quasi devastate poiché era oppressa dalla iniquità del diavolo. Abbandonato il letto, condusse una notte insonne e, nonostante volesse pregare, era sconvolta dagli insulti del diavolo e, come disse, non aveva mai patito cose simili. Pertanto il giorno dopo, disse alla donna: “Rinuncio, rinuncio alla tua pena, perché quasi con pericolo della vita sfuggii alla violenza del pessimo tentatore”. Da ciò si comprende quanto sia difficile trovare un rimedio ad una stregoneria o starne lontani”.

Che nesso troviamo tra la notizia tratta dalla biografia di Cristina Mirabilis e quella riportata dal Malleus Maleficarum? La protagonista è la stessa persona. La prima volta raccontata da un contemporaneo, la seconda da un uomo vissuto un paio di secoli dopo. Quello che ci piace porre all’attenzione di chi legge è la sottilissima quanto efficacissima operazione tardiomedievale di screditamento, per usare un eufemismo, che la seconda fonte mette in atto nei confronti della donna.

Cristina, ancora oggi considerata e chiamata santa dalle parti di Sint Truiden, gode di una fama che rasenta la venerazione. In vita meraviglia i suoi contemporanei con una sequenza di imprese miracolose sempre e comunque volte ad assumere su di sé i peccati degli altri; il suo nome corre per i paesi di quell’area geografica; la sua autorevolezza ne accresce influenza e potere. Diventa un fastidio, se non un pericolo, per il clero; è una pietra di inciampo nello scorrere controllato della vita cattolica. Si provano tutti i mezzi per fiaccarne l’immagine sia in vita che da morta: invano. Il popolo la continua a venerare. In pieno periodo inquisitorio ecco l’idea geniale: sollevare il venticello della calunnia, attraverso il dubbio, che possa diventare tempesta e uragano che spazzi via, nell’oblio, la nostra Cristina Mirabilis. Nel best seller del momento, il Martello delle Streghe, si dedicano poche ma taglientissime righe a questo scopo.

Fra due anni ricorrono gli 800 anni dalla morte di Cristina; ancora oggi siamo affascinati dalla sua figura e dalla sua vita – fu fonte di ispirazione persino per un hard rocker come Nick Cave; ancora oggi ella è venerata come santa dai suoi connazionali. L’azione del Malleus è forse servita, in quel tardo Medioevo, a confinare la potenza della donna entro limiti geografici ridotti; le stesse righe, oggi, aiutano a far riemergere una figura che potrebbe aprire nuove prospettive sulla spiritualità di ogni tempo.