Antonella Clerici, avete mai visto sua figlia Maelle? | La foto non lascia dubbi

Tra i volti più apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano c’è sicuramente Antonella Clerici, che ha saputo guadagnarsi un ampio spazio nel palinsesto Rai grazie alla sua bravura e alla capacità di condurre sempre programmi dall’elevato riscontro nel pubblico.

Come sanno bene tutti i suoi fan, la conduttrice di Legnano – che compirà 59 anni il prossimo 6 dicembre – ha debuttato negli anni ’80 nelle tv minori, per poi fare il grande salto in Rai conducendo negli anni ’90 diversi programmi sportivi.

Una carriera in crescendo, quella della Clerici, che è poi diventata la vera regina del mezzogiorno in TV. Dal 2000 al 2018 la presentatrice è stata infatti al timone del programma La Prova del Cuoco, mentre nel 2020 è sempre lei a prendere in mano le redini della nuova trasmissione E’ sempre mezzogiorno, che conduce ancora oggi e che riscuote sempre molto gradimento nel pubblico.

Dal punto di vista professionale conosciamo praticamente tutto di Antonella Clerici, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha figli?

Antonella Clerici e sua figlia Maelle: tutto sulla giovane

Oggi la celebre presentatrice Rai è fidanzata con l’industriale Vittorio Garrone, 56enne petroliere e maggiore azionista della Erg. Tuttavia, in passato Antonella Clerici ha avuto altre relazioni sentimentali, in particolare quella con il ballerino Eddy Martens.

Dall’unione tra Antonella Clerici e Eddy Martens – che sono giunti alla separazione oltre sei anni fa – è nata una bambina, Maelle, venuta alla luce il 21 febbraio 2009. Ma cosa sappiamo della piccola?

In realtà non molto, dato che la conduttrice ha sempre voluto tenerla molto lontana dai riflettori e sceglie di mantenere uno stretto riserbo sulla sua vita privata, in particolare nei riguardi di sua figlia (che non ha nemmeno un account Instagram).

Tutto ciò che sappiamo è che Maelle è cresciuta insieme a sua madre a Milano e il suo andamento a scuola pare molto soddisfacente, come emerge anche dalle parole utilizzate dalla Clerici in un’intervista dove parlava proprio di sua figlia.

“Non vuole avere vantaggi”, la Clerici orgogliosa di sua figlia

“Gli insegnanti mi dicono che Maelle è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è sempre gentile e non è mai arrogante – ha detto la presentatrice Rai – Lei si prodiga sempre per gli altri e a scuola non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”.

Parole che lasciano intendere quanto la Clerici sia molto orgogliosa di sua figlia Maelle, in particolare per il fatto che non intende avere favoritismi per il solo fatto di essere sua figlia.

Ma la relazione tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone potrebbe portare la famosa conduttrice ad una nuova gravidanza? In questo momento non sembrano esserci ipotesi di questo tipo, anche se l’impressione è che almeno la probabilità di un matrimonio sia alta.