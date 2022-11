Mattino 5, lo hanno fatto nei camerini! | Bomba sul programma: fuori i colpevoli

Nei camerini di Mattino 5 non solo trucco, parrucco e ripasso della scaletta prima di della diretta. Ecco chi lo avrebbe fatto proprio lì, la Panicucci è rimasta senza parole.

Sappiamo come il mondo dello spettacolo ci abbia abituato a stupirci sempre di più, alzando l’asticella shock e dello scandalo ogni giorno che passa, in virtù dello share e dello spettacolo ad ogni costo. Capita, però, che a volte si esageri e si calibri male la portata delle proprie azioni, proprio come è accaduto a Mattino 5, tanto da lasciare la padrona di casa, Federica Panicucci, a bocca aperta.

Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un dietro le quinte così bollente. Insomma, nei camerini di Mattino 5 pare non esserci solo trucco, parrucco e ripasso della scaletta prima di della diretta. A lanciare l’indiscrezione bomba, è stato proprio chi in questo momento detiene abbastanza il monopolio della prima serata Mediaset e di tutti i pettegolezzi estivi, invernali e per tutte le stagioni.

Stiamo parlando, ovviamente, di Alfonso Signorini e del suo giornale ‘Chi’. Secondo il magazine, infatti, del sesso (non occasionale) si sarebbe consumato nei camerini di Mattino 5. Al momento la Panicucci non ha né confermato, né smentito la notizia, eppure sarebbero stati proprio due ex concorrenti del GF Vip a non contenere la passione nei camerini, proprio come accade all’epoca all’interno della casa del Grande Fratello, destando non pochi malumori. Forse avete già capito di chi si tratta.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dopo l’armadio, è il turno del camerino

Quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono fidanzati all’interno della casa del Grande Fratello, nessuno avrebbe scommesso su di loro una volta usciti dal programma. Eppure, proprio come è accaduto a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che ora hanno uno splendino bambino di nome Gabriele, i due non solo stanno insieme, ma sono anche pronti a compiere il grande passo. Ignazio, infatti, ha chiesto alla bella Cecilia di diventare marito e moglie e lei, raggiante, ha accettato subito, malgrado negli ultimi mesi si sia parlato di una crisi di coppia che sembra essere ufficialmente rientrata.

Insomma, il peggio è passato e ora Cecilia e Ignazio non vedono l’ora di sposarsi, iniziando un nuovo capitolo della loro vita insieme, vita scandita dalla passione sin dal giorno zero della loro relazione. “Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque”, hanno spiegato i due proprio a ‘Chi’.

“Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”, ha aggiunto ancora Cecilia, parlando del famoso armadio che tiene banco solo al Pratigate. Insomma, inchieste di un certo spessore e interesse. Ma non finisce qui.

“C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…”, ha raccontato Cecilia, parlando di alcuni dettagli abbastanza piccanti che all’epoca della loro partecipazione al programma erano stati intenzionalmente oscurati. Sulla passione a Mattino Cinque, invece, i due non hanno confermato di aver fatto sesso proprio in camerino, ma sembra al momento il posto più plausibile, lontano da occhi indiscreti.