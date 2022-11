Al Bano, le sue dichiarazioni sul Qatar scatenanto polemiche: “In casa d’altri…”

Il cantante di Cellino San Marco si è espresso senza troppi giri di parole in merito alle leggi vigenti in Qatar sui diritti della comunità Lgbtq+, dando la sua opinione. Parole che stanno facendo discutere

Non condividi certe regole? Se vai in casa d’altri le devi rispettare. A pensarlo è il famoso cantante di Cellino San Marco, Al Bano, già protagonista nelle ultime settimane di una serie di dichiarazioni relative alla guerra della Russia in Ucraina. Questa volta il compagno di Loredana Lecciso ha invece voluto dire la sua, interpellato dall’Adnkronos, in merito alla competizione Mondiale in corso in Qatar, focalizzandosi in particolare sulle leggi vigenti nel Paese in materia di tutela e difesa dei diritti della comunità Lgbtq+.

Diritti della comunità Lgbtq+ in Qatar? L’opinione di Al Bano

Esprimendo un parere che ha sollevando un polverone sui social e generato molteplici discussioni, anche tra i suoi stessi fan. Negli ultimi giorni in tantissimi, a cominciare da giocatori e allenatori ma anche tifosi e attivisti, stanno cercando in tutti i modi di difendere tali diritti, proprio in virtù del fatto che in questi giorni i riflettori di tutto il mondo sono puntati sul Paese nel quale è in corso la competizione.

“La Fifa ha fatto bene, si devono rispettare le loro regole”

Il pensiero di Al Bano sembra però seguire un binario differente. E nel commentare la decisione della Fifa di vietare ai giocatori delle nazionali partecipanti di indossare la fascia a sostegno dei diritti Lgbtq+ ha affermato: ”Ha fatto bene, quando si va in casa di altri bisogna rispettare le regole di quella casa. Se vai in un Paese e esistono regole ancestrali, anche se non le condividi le devi rispettare perché sei ospite a casa loro”. Al Bano ha poi aggiunto: ”Bisogna nascere in quel paesi per capirne la mentalità, questo ci serva di lezione perché non bisogna mai dimenticare quanto siamo fortunati a vivere in Italia, nonostante tutto. Io ragiono da uomo fortunato perché sono nato in un Paese dove la libertà sfocia spesso nel libertinaggio e questo non è una cosa positiva”.

Al Bano sulla legge contro la propaganda Lgbt approvata in Russia

Invece in merito alla legge contro la propaganda Lgbt approvata recentemente dalla Russia il cantante ha sottolineato: ”Lo fa come forma di difesa contro la Nato; non dimentichiamoci che Putin era un grande amante di tutto ciò che è Occidente e lo stavano premiando con il Nobel per la pace. La rivista ‘Time‘ aveva definito Putin ‘l’uomo dell’anno’. Bisogna agire attraverso la diplomazia, basta con le guerre. Bisogna lottare con la forza delle parole, non con quella delle armi. Ci vorrebbe una legge mondiale che dica: ‘Da ora in poi ‘no war”’.