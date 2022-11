Giornata contro la violenza sulle donne, quando la retorica sui maschicidi non tiene: i dati a confronto

Mentre crescono i numeri sui femminicidi (nel 2022 l’Istat ne conta già 104), cresce anche la retorica sui maschicidi, smontata dati alla mano

Sono stati pubblicati nella giornata di ieri i dati sulle vittime di omicidio dell’anno 2021 realizzati dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica.

Non è certo un caso che siano stati resi noti proprio ieri, nella vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Anche per il 2021 e il 2022 i dati fanno spavento, e rendono conto di un aspetto su tutti, il più clamoroso in assoluto: la maggior parte delle vittime di omicidio sono “state uccise in una relazione di coppia o in famiglia”.

Il 45,9% del totale, ossia 139 vittime, di cui 39 uomini e 100 donne.

Dati, questi, che smontano facilmente la retorica sul maschicidio, tesa a sminuire la classificazione del fenomeno del femminicidio come di assoluta urgenza.

Femminicidio in Italia, dati a confronto: quando il mostro è in casa

L’aspetto allarmante del fenomeno, nonché quello su cui riflettere maggiormente, riguarda la percentuale delle donne che vengono uccise dai propri partener: sul totale, ben il 58,8% delle donne è vittima di un partner o di un ex partner.

Un dato in aumento rispetto all’anno scorso (57,8% nel 2020) ma in diminuzione rispetto al 2019 (61,3%).

In totale nel 2021 sono stati commessi 104 femminicidi su 119 omicidi che hanno come vittima una donna.

Nello specifico:

Sono 70 le donne uccise nell’ambito della coppia, dal partner o dall’ex partner

30 le donne uccise da un altro parente

4 uccise da conoscenti o nell’ambito delle relazioni

Come riportato dall’Istat e da RaiNews, il 58,8% degli omicidi avviene nell’ambito della coppia e, nello specifico, nel 77,8% dei casi si tratta del marito.

Cos’è un femminicidio

Per chi se lo stesse chiedendo, quando si parla di femminicidi si fa riferimento “all’uccisione di una donna in quanto donna”, come chiarito da UN Women delle Nazioni Unite.

Al fine di poter classificare un omicidio come ‘femminicidio’ è necessario analizzare il contesto nel quale quest’ultimo avviene, ossia la tipologia della vittima e del carnefice e l’ambito e il movente nel quale l’omicidio si è consumato.

Sono tre, in tutto, le tipologie di femminicidio:

Gli omicidi di donne da parte del proprio partner

Gli omicidi di donne da parte di un altro parente

Gli omicidi di donne da parte di altre persone che hanno uno specifico modus operandi

Importantissimo in tal senso valutare la presenza di violenze pregresse, non per forza di natura fisica, forme di sfruttamento, la presenza di violenza sessuale prima o dopo il reato e altri fattori.

I dati 2022

I dati del 2022 non sono di certo confortanti.

Nei primi 11 mesi di quest’anno, infatti, sono stati già commessi 104 femminicidi.

Le vittime di sesso maschile

Fra le vittime di sesso maschile (39 in totale uccisi nell’ambito di coppia), il 4,3% è stato ucciso dalla partner, il 42,9% da sconosciuti e per il 21% non è stato identificato l’autore.

I dati smontano dunque la retorica sul maschicidio, come quella rappresentata da questo titolo di Libero il quale non tenne conto che il numero di omicidi di uomini, sebben superiore a quello delle donne, non è rappresentativo di un fenomeno classificabile come “maschicidio”, dunque di uomini uccisi dalle proprie partner o dai propri parenti in quanto uomini.

Femminicidi nel mondo: in famiglia 5 donne all’ora uccise in famiglia

Da far rabbrividire ulteriormente i dati delle Nazioni Unite.

45mila donne e ragazze – ossia più della metà (56%) delle 81.100 vittime di omicidi in tutto il mondo – sono state uccise dell’ambito di coppia o famigliare.

Una strage, dunque, che non accenna a fermarsi quella degli omicidi di genere, e che desta ulteriore preoccupazione alla luce del fatto che i dati potrebbero essere molto più alti.

Almeno quattro morti su 10 nel 2021, infatti, non sono state conteggiate tra i femminicidi per mancanza di dati sufficienti.