Gli staccano le utenze e usa un generatore: 56enne muore per le esalazioni | Non poteva più pagare

I vertiginosi aumenti delle bollette di luce e gas con cui gli italiani hanno dovuto fare i conti nell’ultimo anno hanno messo in ginocchio molte famiglie ed esercizi commerciali, che attendono sostegni economici da parte del governo per reggere l’urto.

Tuttavia sono molte le persone che si trovavano in difficoltà già prima di questi forti rincari. Lo dimostra la storia di Renzo Maccapani, un 56enne che viveva da solo a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, e che si è trovato costretto due anni fa a trovare una soluzione alternativa per scaldarsi.

A causa dei gravi problemi economici, infatti, Renzo Maccapani aveva subito il taglio delle utenze dato che non riusciva più a pagare le bollette. Per farla breve, per il 56enne era diventato impossibile scaldare e illuminare la propria abitazione.

Per questo, Maccapani si è procurato un generatore di corrente a gasolio, in modo da andare avanti e resistere anche senza le utenze. Tuttavia, proprio questa scelta ha provocato la morte dell’uomo, ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Un collega di lavoro ha scoperto il corpo senza vita

Un collega ha capito che qualcosa non andava quando ha visto che Renzo Maccapani non si era recato a lavoro. Il 56enne, infatti, era impiegato in Comune come operatore ecologico, dove era stato assunto nel 1995 tra le liste protette dei soggetti con disabilità certificate.

Il collega di lavoro, non vedendolo arrivare, si è recato a casa sua e ha fatto la macabra scoperta: il corpo senza vita del 56enne giaceva all’interno dell’abitazione.

Le forze dell’ordine hanno provato a ricostruire quanto accaduto. Molto probabilmente la sera precedente Renzo Maccapani ha portato il generatore di corrente a gasolio dall’esterno della sua casa fin dentro le mura domestiche: evidentemente il 56enne era preoccupato dalla pioggia e dal forte vento che si erano abbattuti sulla sua zona.

Tuttavia, nel compiere questo gesto Maccapani non ha tenuto conto che il generatore di corrente continuava a produrre fumi tossici. L’operatore ecologico non si è accorto di nulla e li ha inalati, rimanendo intossicato in maniera letale.

Lutto in paese: la sindaca annulla la serata teatrale

I suoi colleghi di lavoro, intorno alle 10:30 del mattino successivo, hanno notato non solo che Renzo Maccapani non si era recato a lavoro, ma anche che il mezzo con il quale era solito spostarsi per adempiere alle sue mansioni era fermo nel deposito comunale.

Per questo hanno provato a chiamarlo, senza però ricevere risposta. Intuendo che potesse essere capitato qualcosa di grave, uno dei colleghi si è recato presso l’abitazione dell’operatore ecologico, individuando il cadavere del 56enne e allertando le forze dell’ordine.

Laila Marangoni, sindaca di Taglio di Po, ha deciso di annullare una serata teatrale prevista per sabato sera in segno di lutto.