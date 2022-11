“Ho fatto un casino”: gaffe in diretta per Antonella Clerici | L’ha combinata grossa

La gaffe di Antonella Clerici non è di certo passata inosservata

Nuova gaffe per Antonella Clerici, che questa volta si ritrova ad affrontarla con un ospite internazionale in studio.

Una puntata già di per sé particolare, quella di giovedì 24 novembre, e interamente dedicata al Giorno del Ringraziamento, che ci celebra ogni anno per festeggiare e ringraziare Dio, appunto, per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno.

Ospite d’eccezione il volto della storica soap televisiva ‘Beautiful’ Daniel McVicar.

Proprio davanti a lui la Clerici ha fatto una gaffe non indifferente a cui non ha potuto porre rimedio.

Gaffe in diretta per la Clerici: l’ha combinata grossa

Un periodo forse di forte stress per Antonella, che ha confessato nei giorni scorsi di non essere in ottime condizioni di salute.

La rivelazione è stata fatta in occasione di un messaggio di cordoglio a Selvaggia Lucarelli, che nei giorni scorsi ha perso la madre ma ha deciso comunque di essere presente a ‘Ballando con le Stelle’:

“Volevamo mandare un abbraccio a Selvaggia Lucarelli, che ha perso la mamma e tra l’altro ho sentito e ho letto tante critiche assurde. Ma tante volte siamo andati in onda in situazioni veramente di tutti i tipi e di ogni genere. Io, perché racconto sempre i fatti miei, anche in questo periodo che non sto bene si va in onda ma avrei voluto ogni tanto restare a casa”, ha rivelato la conduttrice.

Sarà stata una disattenzione o il forte stress a causare la gaffe della conduttrice.

Come spiegato da LanostraTV, a ‘E’ sempre mezzogiorno’ la conduttrice ha voluto inviare l’attore di Beautiful e omaggiare il giorno del ringraziamento americano.

Con loro in studio anche lo chef Daniele Persegani.

Mentre la conduttrice provava ad aiutarlo, è successo un piccolo “patatrac”, facendo cadere uno dei piatti che erano nel lavandino.

La caduta ha generato un rumore assordante, ovviamente amplificato dai microfoni, generando fastidio nel pubblico.

E’ in quel momento che la Clerici, resasi conto del danno creato, ha preferito togliersi dai fornelli, ondevitare altri problemi: “Ho fatto un casino, basta, sto ferma”.

E di fatti la conduttrice è stata ferma per il resto della puntata, forse per la paura di creare ulteriore caos.

Come riportato da Caffeina Magazine, nonostante la gaffe il pubblico continua ad apprezzare tantissimo il format.

“Siete la trasmissione migliore che ci sia”, “Complimenti, bravissimi tutti” sono solo alcuni dei commenti che gli utenti scrivono sui social rivolti anche alla conduttrice.

Che forse piace proprio anche per quell’atteggiamento umano, e d’altronde chiunque può sbagliare, soprattutto quando non ci sentiamo in gran forma.