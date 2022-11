La prossima pandemia potrebbe essere causata dai pipistrelli affamati? | Cos’è Hendra, il virus che preoccupa il mondo

Secondo un recente studio non è da escludere che in futuro il pianeta debba trovarsi ad affrontare una nuova pandemia potenzialmente peggiora di quella da Covid-19. Ecco i dettagli

Gli scienziati lavorano ormai da tre anni allo studio del virus responsabile della pandemia di Coronavirus ed alle sue numerose varianti sviluppatesi man mano che si tentava di debellarlo attraverso i vaccini. Ma anche alla sua origine, ad oggi presumibilmente riconducibile all’ormai noto mercato di Wuhan dal quale sarebbe nato il primo focolaio andato poi a diffondersi, man mano, nel resto del Paese e poi del mondo. Ebbene pur essendo ancora nel bel mezzo di questa pandemia che, dopo tre anni, pur con una mortalità ridotta rispetto a quanto accaduto nel 2020, non accenna a placarsi per quanto riguarda la quantità di contagi (e dei ricoveri semplici o in terapia intensiva), gli scienziati mettono in guardia in merito al rischio che uno scenario del genere possa ripresentarsi in futuro, anche in una forma ancora più seria.

Una nuova pandemia in futuro? Gli esperti mettono in guardia

Cosa potrebbe dunque succedere? Un esperto ha spiegato come potrebbe in un futuro non troppo lontano avvenire la diffusione di un nuovo virus che, secondo l’esperto sarebbe ‘collegato’ ad una precisa condizione dei pipistrelli. Un team, del resto, lavora da anni allo studio della malattia provocata dal ‘virus Hendra’: si tratta di una patologia respiratoria scoperta nel 1994 in Australia ed il cui responsabile è il pipistrello. La condizione di fame potrebbe, secondo le ipotesi formulate dagli esperti e collegate allo studio, spingere i pipistrelli a diffondere un maggior quantitativo di virus nelle regioni popolate dall’uomo dando il là ad una potenziale pandemia di Hendra.

I pipistrelli affamati potrebbero generare una nuova pandemia?

E la condizione alla base di questa necessità di cercare cibo spingendosi sempre più vicino ad animali e uomini sarebbe quella per la quale l’umanità intera si sta battendo da anni, allo scopo di invertire la rotta ed evitare il peggio, ovvero i cambiamenti climatici. La deforestazione crescente, legata anche al cambiamento del clima, sta provocando un drastico calo del cibo primario dei pipistrelli ovvero il nettare di fiori di eucalipto; questo li starebbe obbligando a cercare cibo vicino agli allevamenti e ai centri abitati. E, come emerso dallo studio, i focolai registrati ad oggi si sono generati proprio in seguito ad una grave carenza di cibo dei pipistrelli. Insomma una serie di concause potenzialmente pericolosissimo per l’uomo che ha spinto molti esperti, nonostante ad oggi le attenzioni siano ancora rivolte verso la lotta al Covid-19 a non sottovalutare questa situazione. Anche perchè, e lo abbiamo visto con il Coronavirus, l’inizio di un’epidemia con contagi nell’uomo potrebbe diventare in tempi estremamente rapidi incontrollabile.