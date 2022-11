Lire, che passione: hai questa banconota a casa? Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato!

Le lire possono renderti oggi davvero invidiato da tutti i collezionisti di numismatica, ma a una sola condizione però. Deve essere proprio questa la banconota “vincente”.

Ah le lire, c’è a chi ricordano inevitabilmente l’infanzia prima e l’adolescenza poi, quando bastava uscire con cinque lire nel portafoglio per sentirsi il re del mondo con Claudio Baglioni alla radio e i sovietici in lontananza. Eppure, solo a parlarne, sembra quasi di parlare di un’era così lontana, che sembra quasi irriconoscibile, tanto da chiedersi se sia proprio vero che i fortunati mondiali dell’82 siano stati vinti grazie alle parate di Zoff e le reti di Paolo Rossi.

Quarant’anni dopo, i mondiali si stanno disputando per la prima volta a novembre in Qatar e la Germania è tornata a essere un popolo solo. Insomma, di cose ne sono cambiate. Ma non finisce qui. Da più di vent’anni, però, e questo lo sappiamo molto bene, la nostra vita è dominata dall’euro e da tutte le complicazioni dei mercati finanziari legati ad un assetto neoliberale a vocazione prettamente capitalista.

Eppure, non è detto che quelle lire che custodisci gelosamente nel cassetto dei tuoi “affetti più cari” non possano darti nel 2022 una gratificazione anche economica. Col tempo, infatti, le lire stanno diventando un pezzo di antiquariato e di collezione, tanto che la numismatica è sempre alla ricerca di monete rare, anche dal valore simbolico più che economico. Ma a una sola condizione però: la banconota “vincente” che può valere una fortuna è proprio questa!

Mille Lire di Maria Montessori: il valore incredibile della banconota ti lascerà senza parole

Pur trattandosi di una banconota relativamente “recente” – tra il 1990 e il 1998 – la Mille Lire Montessori fa gola a sempre più collezionisti. Esistono, infatti, alcune sotto emissioni particolarmente rare e che, proprio per questo, possono valere una fortuna. Nello specifico, le sostitutive avevano il “compito” di prendere il posto delle standard (riconoscibili dalle lettere dell’alfabeto nella prima parte del seriale della banconota), nel caso di un’usura eccessiva delle lire più tradizionali.

Proprio per questo non sono ne circolano di meno di sostitutive, ma col tempo sono diventate rare, al punto da entrare nel mirino dei collezionisti per il loro valore. Se non sapete però distinguere una banconota classica da una sostitutiva, niente paura: la prima lettera del seriale delle sostitutive è sempre una X. Non si può sbagliare insomma.

Ma quanto valgono? Il valore di ogni banconota ovviamente dipende dallo stato di conversazione, così, se una Mille lire Montessori standard in buone condizioni può arrivare a valere all’incirca anche fino a 25 euro, una sostitutiva le cui iniziali siano XA A, XB A, XC A, XD A, può valere anche 200 o 210 euro.

Anche in questo caso, lo stato di conservazione della banconota fa la differenza, stiamo parlando comunque di una cifra abbastanza importante. Per le altre sostitutive, invece, con uno stato non perfetto, ma abbastanza da poter essere oggetto del desiderio dei collezionisti di tutta Italia e non solo, una Mille Lire Montessori può valere tra i 25 e i 60 euro.