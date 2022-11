Natale 2022, la messa di mezzanotte non esiste: la verità dietro questa antica (e sentita) usanza

Anche quest’anno migliaia di fedeli si recheranno, come da tradizione, per assistere alla messa di mezzanotte. Ma è davvero una tradizione antica?

Nessuna festività come il Natale è in grado di farci tenere vive tradizioni che vengono tramandate da generazioni e generazioni.

Fra queste vi è l’immancabile messa di mezzanotte, alla quale migliaia e migliaia di fedeli assistono dopo la cena della vigilia.

Una celebrazione ecclesiastica indubbiamente suggestiva, e a cui siamo soliti dare grande importanza.

Ma la messa di mezzanotte esiste realmente come tradizione? Scopriamolo insieme.

Messa di mezzanotte della vigilia, esiste davvero? Ecco la verità

La messa di mezzanotte è la celebrazione con la quale si chiude ufficialmente l’Avvento, e chiamata così proprio in quanto celebrata allo scoccare della mezzanotte fra il 24 e il 25 dicembre.

Quella indubbiamente più importante e famosa è quella celebrata dal pontefice, in questo caso da Papa Francesco, trasmessa in televisione ogni anno.

Tuttavia ci sono alcune precisazioni da fare, e che forse vi lasceranno sorpresi: la messa di mezzanotte, in quanto tale, non esiste.

Ma facciamo un passo indietro.

La tradizione delle messe natalizie è una tradizione molto antica, che si celebra da almeno 1500 anni.

Come scritto da San Tomasso D’Aquino nella sua ‘Summa Teologica’, le messe di Natale sono tre: “notte-aurora-giorno”, e corrispondono alla triplice nascita di Cristo.

La nascita divina ed eterna, ossia quella notturna, e quella dello spirito e del corpo celebrata dalle altre due messe.

Stando alle norme prescritte dal messale romano, non esiste, in realtà, alcuna “messa di mezzanotte”.

Le messe del 24, infatti, si celebrano la sera, testualmente “prima o dopo il vespro”, e dunque dalle 17:30/18 fino alle 19, considerando che il Vespro si colloca, per convenzione, alle 18, e alla notte, senza tuttavia alcuna specifica oraria.

A specificare l’importanza della messa notturna qualche anno fa è stato padre Antonio Spadaro, che in un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano ha chiarito come stanno realmente le cose:

“Il dato simbolicamente importante per la celebrazione della notte non è dunque l’orario esatto – che sia la mezzanotte o qualunque altra ora – ma il fatto che si celebri quando non c’è luce, quando è buio. E questo proprio per rendere evidente il senso simbolico della festa.”

Come d’altronde anticipato, alla fine dell’Alto Medioevo questa messa notturna venne affiancata ad altre due celebrazioni: quella dell’Aurora (che si svolge il mattino presto, preferibilmente all’alba), e quella che si svolge più tardi che è quella del giorno.

Inizialmente la messa notturna non era particolarmente frequentata, e questo ovviamente per ragioni di tipo pratico.

Il freddo pungente e le strade poco illuminate rendevano la messa notturna poco praticabile, soprattutto per chi veniva dalle campagne.

L’anticipazione del Natale, però, divenne una pratica sempre più diffusa, come chiarito dall’Abbè Pierre Amer:

“Anticipare il Natale è una pratica moderna. Fino ai tempi recenti, la liturgia non cominciava mai prima che fossero suonati i 12 colpi della mezzanotte”.

In sintesi, dunque, come ben semplificato dal portale Aleteia, vi sono due elementi da tenere in conto sulla messa di mezzanotte: