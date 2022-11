Paola Turci e Francesca Pascale, dopo le nozze un bebè? La coppia ci pensa, ma in Italia…

Nell’anno delle grandi separazioni che hanno sconvolto il mondo dello spettacolo c’è stato il tempo anche per celebrare alcune unioni che hanno riscosso molta attenzione.

Francesca Pascale e Paola Turci, dopo una relazione che andava avanti da qualche tempo, hanno deciso di unirsi civilmente. Lo hanno fatto la scorsa estate, precisamente il 2 luglio 2022, presso il Palazzo dei Priori di Montalcino, nel senese. La celebre cantautrice romana e l’ex partner di Silvio Berlusconi hanno così coronato il loro sogno d’amore. “Ci siamo scelte”, hanno detto in occasione della cerimonia, che è stata semplice come nelle intenzioni delle protagoniste.

Fatto il grande passo, Francesca Pascale e Paola Turci hanno cominciato ad accarezzare l’idea di rendere la propria famiglia ancora più viva. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, tra i progetti della coppia ci sarebbe anche quello di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè.

Dopo due anni e mezzo di relazione e quattro mesi di matrimonio, caratterizzati dalla vita nel casale in Toscana e nella villa sul litorale laziale, le due spose sentono che è arrivato il momento di avere un bambino.

Francesca Pascale e Paola Turci, il sogno di un bebè

Tuttavia, come noto, in Italia adottare un bambino per le coppie omosessuali è un’impresa a dir poco disperata. Non a caso in molti scelgono di andare all’estero e proseguire la propria vita in un Paese dove è consentito avere una famiglia anche alle coppie LGBTQ+.

Ecco perché Francesca Pascale e Paola Turci hanno cominciato a guardare all’estero, dato che sono diversi i Paesi stranieri in cui è consentito prendere in affido o adottare un bambino per le coppie dello stesso sesso.

Un esempio è quello di Tiziano Ferro, che ha raccontato la sua situazione in alcune recenti interviste. Il famosissimo cantante vive a Los Angeles assieme a suo marito, Victor Allen, e ai due loro bambini, un maschietto e una femminuccia, nati grazie ad una madre surrogata.

Molto probabilmente Francesca Pascale e Paola Turci dovranno seguire la stessa strada, a meno che nel frattempo non vengano introdotte riforme apposite che consentano anche alle coppie dello stesso sesso di poter adottare dei bambini (l’orientamento dell’attuale governo non sembra essere questo, ndr).

Nel frattempo Paola Turci e Francesca Pascale vanno avanti, forti di un legame che sembra sempre più saldo. In merito al proprio orientamento sessuale, la nota cantante 58enne ha tenuto a precisare che non gradisce essere etichettata.

“Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa – le parole di Paola Turci – Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.

L’artista è stata sposata in passato con Andrea Amato, giornalista di R101. I due sono convolati a nozze nel 2010 e si sono separati due anni dopo.