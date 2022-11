Antonella Clerici, l’appello durante È Sempre Mezzogiorno: “Denunciate subito” | “Non è amore…”

Tra i programmi maggiormente seguiti dai telespettatori nella fascia mattutina c’è sicuramente E’ sempre mezzogiorno, la trasmissione di cucina condotta da Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Lo scorso settembre E’ sempre mezzogiorno ha festeggiato i suoi due primi anni di vita e gli ascolti registrati dal programma sembrano confermare la bontà del lavoro svolto da Antonella Clerici e da tutto lo staff. D’altronde, la conduttrice poteva vantare già una lunga esperienza con La Prova del Cuoco, l’altro famosissimo programma di cucina andato in onda per ben 20 anni su Rai 1 e chiuso nel 2020 a causa del calo di ascolti.

Per questo la Rai ha deciso di lanciare un nuovo programma, rinnovando il format e cercando di coinvolgere maggiormente il pubblico a casa. Un’impresa che sembra aver raggiunto il proprio obiettivo, dato che i fan di E’ sempre mezzogiorno apprezzano molto la struttura della trasmissione, che può contare anche sugli ospiti chiamati a cucinare le ricette tipiche delle loro terre di provenienza, svelandone dettagli e segreti.

Tuttavia, come sanno bene i seguaci del programma condotto da Antonella Clerici, all’interno di E’ sempre mezzogiorno non ci sono soltanto ricette e giochi.

Antonella Clerici, l’appello alle donne: “Denunciate subito”

La conduttrice di Legnano, infatti, coglie spesso l’occasione per parlare anche di argomenti molto delicati, prendendo di petto alcuni dei temi maggiormente dibattuti e facendo chiaramente capire la propria posizione.

Anche nella giornata di ieri, venerdì 25 novembre, la Clerici ha voluto mandare un messaggio a tutto il pubblico a casa, invitando i telespettatori a compiere un gesto che potrebbe aiutare a prevenire un problema molto serio che rovina spesso la vita delle vittime.

Il 25 novembre, infatti, è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche in Italia la cronaca è attraversata molto spesso da casi di violenze sessuali, femminicidi, maltrattamenti e barbarie ai danni delle donne.

Antonella Clerici ha voluto sfruttare lo spazio concesso all’interno del suo programma per provare a stimolare la coscienza delle persone sintonizzate su Rai 1 e invitare a fare dei passi concreti per porre finalmente un argine a questa piaga.

“Non è amore, è soltanto violenza”

“La violenza sulle donne è uno degli atti più vili che secondo me si possa compiere – le dure parole pronunciate dalla conduttrice – Denunciate subito e sempre al primo schiaffo. Questa è la cosa che io dirò sempre. Non illudetevi che sia amore, quella è solo violenza. Vorrei dire anche a chi ha bisogno che siamo con te, non sei da sola”.

“Lo voglio dire a tutte le donne che magari stanno soffrendo, stanno subendo delle violenze. Ecco, non le subite – ha aggiunto la Clerici – Per quanto riguarda le scarpe rosse, grazie ad un’artista messicana che si chiama Elina Chauvet. Ha creato un’installazione di forte impatto mettendo queste scarpe rosse per le strade di tutte le città”.