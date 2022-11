“Ha staccato il lavandino dal muro”: rivelazioni sconcertanti su Re Carlo | I motivi della sua ira

Sono retroscena inaspettati quelli riguardanti episodi di ira improvvisa di Re Carlo III: dettagli inediti sul carattere del nuovo sovrano

In pubblico i sudditi sono abituati a vederlo sempre piuttosto tranquillo e pacato anche se, nei giorni immediatamente successivi la morte della Regina, il suo temperamento è parso piuttosto irascibile. Ma certamente nessuno si aspettava di sentire rivelazioni come quelle recentemente diffuse nel corso di un podcast chiamato To Di for Daily e dedicato, nella puntata recentemente trasmessa, ai lati poco conosciuti del carattere di Re Carlo III.

I retroscena sul carattere di Re Carlo III: nasconde qualcosa?

Il sovrano che verrà ufficialmente incoronato nei prossimi mesi del 2023 nasconderebbe un lato del suo carattere dietro una maschera di imperturbabilità. Almeno secondo l’autore Christopher Andersen, che ha scritto un libro intitolato “The King: The Life of Charles III” nel quale vengono svelati una serie di retroscena e dettagli inediti del figlio di Elisabetta salito al trono.

Ebbene parlando nel corso del podcast, Andersen avrebbe reso noti alcuni lati caratteriali a tratti imbarazzanti del monarca, che in pubblico riuscirebbe a tenere a bada, ma che nel privato sarebbe arrivato a mostrare in maniera molto chiara. Pochi giorni dopo la morte della regina il temperamento di Carlo era emerso senza troppi fronzoli: emblematico è stato il caso della ‘penna’ che gocciolava mentre stava firmando dei documenti o ancora il calamaio che ‘lo disturbava’ al punto da chiedere con un tono piuttosto infastidito che venisse portato via, o ancora il secondo incontro con l’allora premier Liz Truss; o ancora il volto teso e tirato mentre si trovava vicino al figlio Harry, episodi nel corso dei quali il nervosismo ha toccato alti livelli ma in molti hanno immaginato che ciò fosse dovuto allo stato d’animo di quei giorni difficili, con il lutto della madre e la salita al trono da affrontare in contemporanea.

Le rivelazioni dell’autore di “The King: The Life of Charles III”

Ebbene Carlo sarebbe arrivato a staccare letteralmente un lavandino dal muro. L’autore ha infatti spiegato a Kinsey Schofield, la conduttrice del podcast che il Re avrebbe “Distrutto un lavandino perché ha perso un gemello nello scarico”. E che si tratterebbe solo di uno di molteplici episodi di rabbia ed ira di Carlo quando le cose non venivano fatte come diceva lui. Chiaramente si tratta, non essendoci conferme ufficiali in tal senso, di ‘gossip’ secondo le quali il nuovo sovrano sarebbe un perfezionista e pretenderebbe che tutto si svolga sempre senza intoppi. Riuscendo però in pubblico a mascherare il più possibile questo lato del suo carattere per non darlo a vedere.