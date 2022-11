Il cappuccino d’oro è il più costoso del mondo: sapete quanto costa? Tenetevi forte | È sempre colpa di Salt Bae

Non è rinomato solo per i suoi piatti di carne, nei celebri locali di Salt Bae è possibile ordinare anche il cappuccino più caro al mondo. Il prezzo è da urlo

In Italia imbattersi in un cappuccino o nel tradizionale caffè al bar proposti ad un prezzo leggermente superiore alla media scatena enormi malumori. Ma c’è chi, noncurante delle tariffe ‘popolari’ propone un cappuccino il cui prezzo è stato dichiatato “il più alto del mondo”. Un costo a dir enorme e da molti ritenuti esagerato, riconducibile però non esclusivamente al prodotto servito a tavola ma anche al nome di colui che guida il locale nel quale viene preparato.

Stiamo parlando del macellaio-imprenditore turco Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, che nel suo ristorante di Beverly Hills, Los Angeles, propone il cappuccino più caro al mondo. Del resto il celebre ristoratore non è certo nuovo a trovate gastronomiche pensate per spingere l’asticella della qualità multisensoriale (e dei relativi prezzi) il più in alto possibile, giocando sulla popolarità che si è costruito nell’arco degli ultimi anni, tale da attrarre nei suoi ristoranti nomi di spicco del mondo dei vip dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Il cappuccino più caro del mondo: ecco chi lo prepara e quanto costa

Non molti giorni fa aveva destato non poco scalpore uno scontrino staccato in seguito ad una cena di 14 persone nel ristorante di Abu Dhabi, pari a 161mila euro. E recentemente Salt Bae, che ha da poco annunciato l’imminente apertura di un suo ristorante anche a Milano, è tornato sulla cresta dell’onda ma, allo stesso tempo, nell’occhio del ciclone, per il prezzo associato ad una delle colazioni tipiche italiane, ovvero il cappuccino. Il suo non è però come tutti gli altri: essendo rinomato per creazioni culinarie spettacolari, a cominciare dal metodo da lui impiegato per salare la carne, ha pensato di proporlo con una foglia d’oro da 24 carati che sovrasta la bevanda e che può essere, una volta servito a tavola, miscelata ad esso. Il costo? Ben 1.368 pesos messicani, pari a 60 euro circa.

Cosa ne pensa chi ha testato il cappuccino da 24 carati

C’è dunque chi ha voluto testarlo per capire se ne valesse la pena. Come il giornalista inglese di My London, Zak Garner Purkis, il quale ha ordinato un cappuccino da 24 carati assaggiandolo per poi dare il suo responso. Non proprio positivo, e non tanto per il prezzo: “Quando ho bevuto il primo sorso del cappuccino mi sono subito sporcato e un lembo sciolto della foglia d’oro mi ha ricoperto il dito di pagliuzze luminescenti: non sapevo se mangiarle o raccoglierle e metterle in tasca, visto il prezzo… Alla fine, mi sono ritrovato con denti e labbra d’oro”, ha raccontato. Secondo il giornalista la bevanda sembrerebbe un normale caffè abbinato ad un quadrato d’oro che non permette di vederne il contenuto. Un cappuccino adatto alle foto da postare sui social ma, sempre secondo il giornalista che ha avuto modo di testarlo, nulla più.