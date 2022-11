Li riconoscete? I protagonisti della serie culto assieme per una reunion | La clamorosa ipotesi di un’ultima stagione

Il 6 dicembre 1998 è una data che i fan di Un medico in famiglia non potranno mai dimenticare.

In quel giorno, infatti, andava in onda la prima puntata di quella che sarebbe poi diventata una delle serie televisive più amate dagli italiani. Diciotto anni, dieci stagioni e tantissimi personaggi che hanno animato casa Martini e hanno appassionato tutti i fan della serie che affronta proprio le vicende della numerosa famiglia Martini e delle altre figure ad essa collegate in vari modi.

Giulio Scarpati nei panni del medico Lele Martini, ma anche l’iconico Nonno Libero impersonato da Lino Banfi, Claudia Pandolfi nelle vesti di Alice Solari, Milena Vukotic che fa nonna Enrica, fino ad arrivare a Margot Sikabonyi (Maria), Michael Cadeddu (Ciccio), Eleonora Cadeddu (Annuccia) e tanti altri.

Nonostante siano passati ormai sei anni dalla decima e ultima stagione, andata in onda nel 2016, i fan di Un medico in famiglia sono rimasti molto affezionati alla serie e non perdono occasione di gustarsi di nuovo tutte le puntate ogni volta che ne hanno la possibilità.

La reunion di Un medico in famiglia fa sognare i fan

La serie, che ha fatto registrare ascolti record, è infatti disponibile on demand: i seguaci possono trovarla su Raiplay, ma anche su Netflix e Amazon Prime.

La nostalgia per i protagonisti di casa Martini è molto forte e sono in tanti a chiedersi se prima o poi potrà esserci una nuova stagione. Al momento non sembrano esserci indicazioni in tal senso, anche se quanto accaduto nei giorni scorsi ha riacceso un barlume di speranza nei tanti affezionati alla serie.

Come riportato anche dal quotidiano Leggo, infatti, giovedì tanti membri del cast di Un medico in famiglia hanno dato vita ad una reunion che ha fatto sognare i fan della serie.

L’occasione è stata la festa dei 50 anni di Publispei, la casa di produzione di Un medico in famiglia: all’evento erano infatti presenti Lino Banfi, Giulio Scarpati, Margot Sikabonyi, Rosanna Banfi, Giulia Luzi, Emanuela Grimalda ed Eleonora Cadeddu.

Alcuni dei protagonisti hanno pubblicato le foto della festa sui social, che sono diventate rapidamente virali scatenando l’entusiasmo di tutti coloro che sono rimasti legatissimi a Un medico in famiglia.

“Loro sono stati la mia casa, la mia famiglia, la mia infanzia”, ha scritto un utente su Twitter, prima che un altro fan avanzasse l’ipotesi che fa sognare tutti: “L’anno prossimo saranno 25 anni dalla prima puntata di Un Medico In Famiglia: quale occasione migliore per un’ultima stagione conclusiva?”.

oggi piantino gentilmente offerto dal cast di Un Medico In Famiglia, loro sono stati la mia casa, la mia famiglia, la mia infanzia 😭❤️‍🩹 pic.twitter.com/qr94txyGjw — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) November 25, 2022

Eleonora Cadeddu: “Nuova stagione? Difficile, ma…”

In una bella e lunga intervista su Fanpage, Eleonora Cadeddu ha parlato anche della possibilità di una nuova stagione di Un medico in famiglia.

“Mai dire mai, però non la vedo come una cosa tanto semplice. Non voglio dire cose sbagliate, davvero non lo so – le parole dell’attrice, che oggi ha 27 anni – La serie è finita all’improvviso, noi avevamo ricevuto l’opzione per Un medico in famiglia 11. Se ne parlava da tempo. È stata posticipata e poi sono passati cinque anni”.