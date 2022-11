Litigi, tradimenti, un figlio illegittimo | Clamorose indiscrezioni sulla crisi di Harry e Meghan

Non solo Harry avrebbe un’amante ma aspetterebbe da lei un figlio. Sono le ultime indiscrezioni, non confermate, sulla difficile situazione coniugale di Harry e Meghan

Una tensione andata via via crescendo e sfociata in una vera e propria crisi che avrebbe portato Harry tra le braccia di un’altra donna? Difficile affermarlo con certezza e, al momento, si tratta solo di rumors. Certo è che le voci di una distanza crescente tra il seconogenito di Re Carlo e Meghan Markle condita da costanti litigi avvenuti anche fuori dalle mura di casa si sono, giorno dopo giorno, moltiplicate. Rientrati negli Stati Uniti dopo i funerali della Regina Elisabetta, il principe e la duchessa di Sussex avrebbero incontrato una serie di difficoltà. Pochi giorni fa i rumors su una presunta rottura si sono fatti ancora più insistenti in seguito alla messa in circolazione di notizie relative ad un presunto tradimento della Markle con la guardia del corpo di Harry. Meghan sarebbe stata trovata in sua compagnia proprio da Harry, il quale l’avrebbe raggiunta dopo aver saputo dall’asilo che la moglie non era andata a prendere il figlio, trovandola intenta a chiacchierare con lui.

Ne ha parlato per primo settimanale InTouch, sostenendo che l’ex attrice avrebbe tradito il marito con Chris Sanchez e che tra Harry e Meghan sarebbe nata una discussione proprio davanti alla scuola del figlio. Vi sarebbero state urla da parte di Harry che, con Lilibet tra le braccia avrebbe detto a Meghan di voler divorziare da lei.

Litigi, tradimenti e crisi: clamorosi rumors sull’ex coppia reale

Quella potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, almeno secondo i tabloid inglesi che hanno iniziato a parlare di un’ormai imminente separazione tra Harry e Meghan i quali, si ipotizza, starebbero vivendo una relazione di facciata ma sarebbero pronti a lasciarsi. Come riportato da DiLei citando fonti britanniche, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata: il tradimento sarebbe infatti reciproco ed anche Harry avrebbe, sempre secondo indiscrezioni, un’amante ma non solo. Da questa donna aspetterebbe un figlio. Insomma i litigi sarebbero solo parte di un problema enorme e di una situazione che parrebbe essere ormai irreversibile.

Meghan potrebbe lasciare la villa di Montecito con i figli?

La crisi conseguente al tradimento di Meghan sarebbe dunque stata acuita dall’arrivo di un figlio illegittimo, spingendo Meghan a prendere la decisione di lasciare, insieme ai figli Archie e Lilibet, la loro grande villa di Montecito. Se dovesse accadere davvero dall’altra parte dell’oceano qualcuno potrebbe non reagire negativamente, dal momento che a Bukingham Palace sono diversi i membri della Casa Reale ma anche dello staff dei reali, i quali non hanno mai visto di buon occhio la relazione tra Harry e Meghan. E sarebbero, dunque, pronti a riaccoglierlo da solo a Londra per riprendere da dove avevano lasciato.