Antonella Clerici si lascia sfuggire un dettaglio hot: “Con Vittorio non solo coccole” | E sul passato…

Antonella Clerici, la regina del mezzogiorno, si è raccontata in una lunga intervista confessando così anche qualche dettaglio più hot della sua vita sentimentale con Vittorio Garrone.

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Antonella Clerici sarebbe pronta a convolare a nozze per la terza volta. Malgrado lei, infatti, abbia sempre detto di non voler il matrimonio e di essere felice così dopo le sue precedenti esperienze disastrose, pare che ora la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” sia pronta a dire sì al suo Vittorio Garrone, un principe romantico di altri tempi.

Sapete, infatti, che ci sono voluti ben tre mesi di corteggiamento prima che la Clerici decidesse di uscire con l’imprenditore ligure? Ma non solo. Garrone, preoccupato di un rifiuto, ha mandato anche delle romantiche lettere profumate alla sua bella Antonella che ora non potrebbe essere più felice di così.

Sia sentimentalmente che professionalmente, infatti, la Clerici si sente davvero una donna completa e soddisfatta. E anche se ha lasciato Roma per vivere nelle campagne alessandrine, lei non rinnega per nulla la sua scelta. Insomma, a quasi 59 anni ha trovato la sua dimensione e non potrebbe essere più felice di così.

E guarda anche agli errori del passato con tantissima tenerezza. In un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, infatti, Antonella Clerici ha voluto di fatto mettersi a nudo, confessando anche lati inediti della sua vita sentimentale. “Ho avuto una vita sentimentale molto agitata, quello sì: due matrimoni, tante convivenze e pazzie d’amore”, ha confessato la Clerici. “Tipo fare pedinamenti in auto per spiare l’uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta”.

Antonella Clerici e la sua vita sotto le lenzuola dopo la menopausa

Insomma, non possiamo di certo dire che Antonella non sia una tipa tosta e verace che anche quando ha sbagliato, lo ha fatto con tanta ironia e autenticità, qualità queste oggi un po’ in disuso. E a proposito di gaffe, in un’intervista televisiva del 1998, disse “non posso vivere senza ca**o“, invece di “non posso vivere senza calcio”. Lapsud freudiano o meno, fatto sta che Antonella Clerici piace proprio perché è così, senza filtri, ma autentica al 100%.

Anche se pure la Antonellina nazionale non ha resistito al fascino del bisturi a 40 anni. “Dal chirurgo estetico ci vado non più di due volte l’anno”, ha spiegato la Clerici. “Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali”.

Eppure, la menopausa non è stata assolutamente semplice per lei. “Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco”, ha confessato la conduttrice di “The Voice”, regalando anche una chicca hot con il suo compagno Vittorio. “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?”