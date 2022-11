Aveva solo 54 anni, è morta una della donne leader italiane di maggior successo | Ecco chi era Katia Bassi

Una carriera straordinaria quella di Katia Bassi, tanto da annoverare nell’ambita classifica di Forbes delle persone di maggior successo. Katia Bassi ha lavorato anche per Ferrari e Lamborghini, ma non solo

Una vita straordinaria, una carriera costruita passo dopo passo che l’aveva portata a diventare una donna di successo, una delle più importanti d’Italia stando a quanto indicato da Forbes nella sua ambita classifica. Un percorso incredibile di una persona che avrebbe potuto dare ancora tantissimo ma che, purtroppo, si è spenta a soli 54 anni. Se ne va Katia Bassi, una delle donne di maggior successo nel Belpaese, da un anno e mezzo alla guida della Silk-Faw in veste di managing director. Stiamo parlando di una joint venture sino-americana con sede a Modena e dedicata alla produzione di supercar elettriche di lusso. Ma nel passato di Katia c’erano anche Lamborghini, Ferrari, e Aston Martin, tre delle diverse aziende automobilistiche per le quali aveva lavorato.

È morta una grande leader italiana: chi era Katia Bassi, scomparsa a 54 anni

Originaria di Pavia, Katia Bassi ha trascorso la sua infanzia a Locate di Triulzi e non si è limitata a lavorare solo nel settore automobile per le più grandi case automobilistiche; nel suo curriculum figurano infatti periodi trascorsi in Swatch ed esperienze manageriali sia all’Inter che, negli Usa, per l’Nba. Di recente era intenzionata ad insediarsi, con un nuovo stabilimento produttivo, a Reggio Emilia ma, purtroppo, un mare incurabile l’ha strappata alla vita lasciando parenti, colleghi e amici sconvolti. I primi a manifestare il cordoglio per la sua scomparsa sono stati i vertici della Silk Sports Car Company che in una nota hanno dichiarato: “Katia è stata una vera leader e lascia dietro di sé un’eredità di successi, essendo stata anche nominata una delle cento donne italiane di maggior successo da Forbes Italia. Siamo stati fortunati ad aver vissuto la sua passione, il suo ottimismo e la sua competenza nel mondo automobilistico, che faranno sempre parte dell’azienda in futuro”.

Il dolore e il cordoglio del comune di Reggio Emilia

Anche il comune di Reggio Emilia ha voluto esprimere cordoglio per un lutto doloroso. Il sindaco Luca Vecchi e il vicesindaco e Alex Pratissoli, insieme a Luca Torri, di Stu Reggiane hanno dichiarato: “La prematura scomparsa di Katia Bassi priva la città di una manager competente, seria, apprezzata in tutta Italia e in campo internazionale. Katia era una persona di doti umane rare, disponibile e autorevole al tempo stesso. Nei lunghi mesi di interlocuzione col nostro Comune, la sua è stata una figura fondamentale, a tratti insostituibile. In questo momento di dolore, partecipiamo al lutto dei suoi familiari e di chi le ha voluto bene”.