Ballando con le stelle, volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi: “Sei squallida” | Cos’è successo?

Puntata a dir poco scoppiettante quella di Ballando con le stelle che arrivata alla prima semifinale ha fatto uscire definitivamente tutti gli attriti tra Selvaggia Lucarelli e la giuria, ma soprattutto tra la giornalista e Iva Zanicchi.

Partiamo da una premessa fondamentale. Selvaggia Lucarelli o si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo. E un discorso simile si può applicare anche a Iva Zanicchi. Insomma, stiamo parlando di due personalità forti, alpha e che sanno sempre – tra un commento tagliente e una barzelletta sconcia – come stare sempre al centro dell’attenzione, dimostrando tutta la loro forza prorompente.

Era inevitabile quindi che Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi sarebbero arrivate allo scontro frontale e forse anche finale. Ne avevamo avuto già un assaggio alla prima puntata, quando la Zanicchi non gradendo il voto della giornalista l’ha apostrofata in maniera davvero ignobile. Sembrava però che la crisi fosse rientrata, ma così non è stato.

Complice anche l’eliminazione la scorsa puntata del compagno della Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, diciamo pure come Selvaggia avesse un po’ il dente avvelenato. E’, infatti, abbastanza paradossale che la cantante sia arrivata in semifinale, a discapito proprio del food blogger che sicuramente balla meglio di lei.

Ma in tutti questi anni di Ballando con le stelle abbiamo imparato come il ballo non sia sempre sufficiente, anzi lo spettacolo la fa da padrona e Iva Zanicchi sa sicuramente come intrattenere il pubblico, non sarebbe allora sulla cresta dell’onda da più di 50 anni, a prescindere dai commenti sprezzanti di Selvaggia, non graditi però ieri sera da nessuno. Ma cosa è successo?

Scontro di fuoco tra teste di serie a Ballando

Una volta terminato il chachacha della coppia Iva Zanicchi e Samuel Peron, i giudici hanno solo parlato positivamente della performance della cantante, tanto da azzardare come fosse la sua esibizione migliore. A quel punto però è intervenuta proprio Selvaggia Lucarelli a smorzare i toni.

La giornalista, infatti, dati i voti alti delle scorse settimane, si chiedeva quindi quale punteggio superlativo avrebbe raggiunto ora che ha collezionato la sua esibizione migliore. Il tono, ovviamente, era polemico, tuttavia aveva una sua ragione di fondo, a prescindere dal dente avvelenato per l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli.

“Tu qua sei stata sempre la stessa, la caciara ci ha divertito, però a un certo punto tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti”, ha detto Selvaggia parlando proprio delle ormai consuete barzellette che accompagnano Iva una volta terminata la performance. Eppure, non è stata nemmeno la Zanicchi a scaldarsi più di tanto, consapevole forse del fatto che la critica di Selvaggia non fosse del tutto sbagliata.

Insomma, in questi casi si dice come il troppo storpia, ma non per Mariotto che si è rivolto alla sua compagna di giura furiosamente. “Arrivare al punto di darle della squallida, scusa Selvaggia ma mi sembra fuori luogo”, ha esordito Mariotto. “Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti e a tutti i costi”.

Ma non finisce qui. Dopo aver parlato del rancore della Lucarelli, Mariotto ha continuato a difendere la Zanicchi: “Iva è una donna di una certa età, con il marito malato che tuttavia ha voglia di divertirsi e far divertire”. E alla fine, a furor di popolo, il momento della cantante si conclude proprio con una barzelletta sconcia. Tutti hanno riso, tranne Selvaggia, visibilmente arrabbiata.