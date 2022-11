“Con profonda tristezza annuncio la scomparsa di Irene Cara”: il dolore dei fan | Ecco perché la ricorderemo

È un lutto pesante che ha sconvolto il mondo della musica e del cinema, annunciato nelle scorse ore, con parole cariche di dolore, dalla sua agente

Aveva iniziato a dar sfogo alla sua passione sin da piccola esibendosi in trasmissioni televisive di lingua spagnola. E a poco più di 20 anni, ha conquistato un successo su scala mondiale. Tanto da conquistare anche un Oscar per la migliore canzone nel 1984 e diventando la prima cantante ispanica a riceverlo come autrice. Nelle scorse ore, purtroppo, ne è stato annunciata la morte con un messaggio carico di dolore diffuso dalla sua agente per voce della famiglia. Lasciando i fan increduli e sconvolti per la scomparsa di un’artista a tutto tondo. “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto la massima privacy. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film” ha scritto sui social la sua agente Judith A. Moose.

Morte Irene Cara, la star è scomparsa nella sua casa

Dando in questo modo l’annuncio della scomparsa di colei che è nota in ogni parte del mondo per aver conquistato una generazione con hit incredibili come “Fame” e “Flashdance… What a Feeling” uscite negli anni ’80 nei due omonimi film e cantate ancora oggi. Irene Cara, che aveva origini africane, portoricane e cubane, aveva solo 63 anni ed è deceduta nella sua abitazione in Florida ma al momento nulla è trapelato in merito alle cause del decesso.

Una carriera colma di successi

Era nata il 18 marzo del 1959 in un quartiere del Bronx, a New York iniziando a cantare da bambina in tv per poi entrare a far parte, nel concorso Little Miss America, del gruppo delle cinque finaliste. Nel ’79 ha esordito in “Radici – Le nuove generazioni“, serie tv ideata e prodotta da Marlon Brando mentre l’anno dopo il suo nome conquista il mondo grazie al personaggio di Coco Hernandez, aspirante ballerina e cantante di “Fame” per cui canterà anche il tema della pellicola, conquistando nei mesi seguenti l’Oscar per la miglior canzone mentre sarà nominata agli oscar per un secondo brano tratto dal film e intitolato “Out Here On My Own”.

Due Oscar conquistati e varie nomination

Irene Cara Escalera, questo era il suo nome integrale, conquisterà il mondo con un film, “Saranno Famosi”, che racconta la storia di un gruppo di studenti di canto, danza e recitazione della High School of Performing Arts di New York. Ogni capitolo della storia corrisponde ad un’audizione nei diversi anni di corso. Per questa pellicola otterrà anche, nel 1980, una nomination al Grammy Award come migliore nuova cantante femminile e migliore nuova artista pop. Ma solo tre anni dopo arriverà all’apice del suo successo grazie all’iconico brano, scritto con Giorgio Moroder, “Flashdance… What a Feeling”, tema portante della pellicola Flashdance. Il successo è tale da farle vincere nel 1984 un secondo Oscar per la migliore canzone e questo brano, nel corso degli anni successivi, verrà ricantato e remixato in molteplici occasioni. Tanto da essere considerato una delle canzoni di maggior successo della storia della musica nonchè il quarto brano più importante di un’artista femminile dietro a nomi enormi quali Cher, Celine Dion e Whitney Houston.