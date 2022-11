Muore a 5 anni dopo aver inghiottito uno spillo | Solo pochi giorni fa un caso analogo in un’altra parte del Mondo

Sono settimane di dolore per i genitori di un bimbo di 5 anni, morto per aver ingoiato inavvertitamente uno spillo. Le conseguenze sono state tragiche

Un lutto devastante per tre ragioni, l’età della vittima, le modalità con le quali è venuta a mancare ed il fatto che sia accaduto in maniera completamente improvvisa. Non sono ore facili per i genitori di un bimbo di soli 5 anni, che ha lottato con tutte le sue forze, per tre giorni, in ospedale, prima di perdere la vita tra le braccia di mamma e papà. Un’agonia durata 72 ore dopo un incidente che ha lasciato i genitori del piccolo Kyle Lewis assolutamente increduli: i fatti risalgono alla fine di ottobre quando si è verificato un incidente molto grave.

Bimbo inghiotte uno spillo, morto dopo 3 giorni di agonia

“Non si è mai pronti per vedere andare via un figlio”, ha dichiarato la madre, completamente distrutta ed ancora incredula per quanto capitato al suo bambino che, come da lei stessa rivelato, “se n’è andato tra le nostre braccia”. Il piccolo ha ingoiato inavvertitamente uno spillo e ha iniziato a stare malissimo: portato d’urgenza in ospedale i medici hanno tentato di tutto per tenerlo in vita ma la situazione è parsa fin da subito gravissima. Kyle ha avuto ben quattro arresti cardiaci ai quali hanno fatto seguito quattro rianimazioni. Troppo per un corpicino così piccolo, il cui cuore ha in seguito smesso di battere, dopo una lunga lotta al Rotherham General, nosocomio inglese dello Yorkshire. Come spiegato dai medici lo spillo che il bimbo ha ingoiato gli ha provocato una fitta serie di convulsioni oltre che un impressionante incremento della temperatura e, come se non bastasse, gravissime conseguenze al cervello rimasto danneggiato per oltre il 90%.

Convlusioni, febbre alta e danni al cervello

I dottori ne hanno ancora disposto il trasferimento urgente in una struttura specializzata a Leeds ma non è stato possibile far nulla per salvarlo. Quando i medici ne hanno avuto la certezza hanno consentito ai genitori di stargli accanto nei suoi ultimi momenti di vita e prima che esalasse il suo ultimo respiro, come riportato dal The Star. “Era un bambino sfacciato. La sua frase preferita era “non sono stato io”. Amava i dinosauri. Ci siamo detti che invece di fargli crescere le ali d’angelo, gli sono cresciute le ali di dinosauro”, ha raccontato la mamma tra le lacrime. Nei giorni successivi la sua morte è stata aperta una raccolta fondi su GoFunMe per aiutare la famiglia a coprire le spese del funerale e sono state raccolte oltre 2250 sterline.

Un caso simile in Italia: 40enne ingoia un chiodo mentre mangia un panino

Nemmeno pochi giorni fa, in Italia, si è verificato un caso simile a quello avvenuto nel Regno Unito, seppur con conseguenze meno tragiche. Ma lo sfortunato si è comunque ritrovato in ospedale, dopo aver ingerito uno dei due chiodi presenti nel panino che aveva ordinato in una paninoteca. È accaduto ad un 40enne di Caserta che si era concesso un pausa pranzo in un locale di Cassino. Ma mentre mangiava il panino uno dei due chiodi finiti al suo interno è stato ingerito dall’uomo mentre l’altro gli ha rotto un dente. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato sottoposto ad un immediato intervento in laparoscopia e si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno posto sotto sequestro tutto il materiale trovato in cucina e disposto la chiusura della paninoteca. L’indagine è condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Cassino in coordinamento con la Asl di Frosinone, incaricata di effettuare tutti i controlli del caso nella cucina del locale.