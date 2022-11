“Al Bano mi deve 30mila euro da 13 anni”: la dura accusa del noto conduttore televisivo

Un famoso conduttore tv accusa il cantante di Cellino San Marco di dovergli la somma di 30mila euro dall’anno 2009. Per quale motivo?

Non è un periodo facile per Albano Carrisi, che si trova a fare i conti, questa volta, con una richiesta di denaro. E non si tratterebbe di una piccola somma ma di ben 30mila euro, una cifra che, sostiene un famoso conduttore televisivo, il cantante di Cellino San Marco gli dovrebbe saldare addirittura dal 2009. Ma facciam un passo indietro: il cantante è finito nel mirino del presentatore tv che ha deciso di rivelare pubblicamente di vantare un credito nei suoi confronti. Una somma di denaro a quattro zeri, che ora chiede gli venga finalmente erogata. La persona in questione ha anche spiegato di aver messo in mezzo un avvocato per cercare di risolvere la questione, ma senza esito.

“Al Bano mi deve 30mila euro”. Chi accusa il cantante di dovergli dei soldi

“Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30mila euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30mila euro? Fa le querele e non paga i costi, 30mila euro da 13 anni”. Queste le parole utilizzate per accusare il cantante, riportate anche dal sito DavideMaggio che ha svelato ulteriori retroscena in merito a questa vicenda. Già nei giorni scorsi Al Bano si è trovato a fare i conti con le dichiarazioni di una donna che sosterrebbe di aver avuto, con l’artista, una stora d’amore per anni tenuta segreta. Tanto da spingere Patricia Donoso, avvocatessa, a dichiarare ad una televisione spagnola: “Tu credi seriamente che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata”.

Periodo difficile per Albano Carrisi

Ora invece la questione è puramente economica e, questa volta, l’accusa arriva da un uomo: nella fattispecie dal conduttore Kiko Hernandez che ha deciso di rendere la sua presunta situazione di dominio pubblico sottolineando di aver messo di mezzo un legale. Secondo quanto riferito da DavideMaggio una querela di Albano Carrisi ci sarebbe stata nel 2009 ma non avrebbe avuto per lui esito positivo anche se la questione resta tutta da chiarire. Hernandez ritiene che il debito non sarebbe ad oggi stato estinto ma non è chiaro anche in questo caso per quale motivo gli debbano essere versati quei soldi e non vi sono ulteriori ‘indizi’ in merito alla veridicità della notizia.

Al momento il cantante non ha pubblicamente replicato all’accusa del presentatore spagnolo 46enne originario di Madrid e noto per aver preso parte, nel 2002, alla versione Spagnola del Grande Fratello. Di lui si sa inoltre che oltre a pregresse esperienze come attore ha lavorato come collaboratore del programma in onda su Telecinco e nel 2017 è diventato padre single di Abril e Jimena, due gemelline. Ma non è da escludere che nelle prossime ore non decida di farlo per fornire la sua versione dei fatti.