Ballando con le stelle, non solo commenti acidi e barzellette | È nato un amore in pista!

Non solo commenti al vetriolo, battute dal dubbio gusto ed eliminazioni ingiuste a Ballando con le Stelle. In netta controtendenza, due dei concorrenti più apprezzati di questa edizione sono ufficialmente usciti allo scoperto e ora sono una coppia in tutti i sensi!

Ci siamo abituati così tanto in queste settimane a barzellette su preti, maiali, cappelle, seni, commenti acidi tra i giurati ed eliminazioni che ci sono sembrate sin da subito ingiuste, che la natura stessa di Ballando con le stelle sembra essersi persa strada facendo a favore di share.

Selvaggia Lucarelli in queste ore, infatti, è stata protagonista assoluta di uno scontro frontale non solo con Iva Zanicchi, ma anche col resto del cast fisso di Ballando, soprattutto Guillermo Mariotto e Sara Di Varia sembrano essere quelli più agguerriti, con buona pace della padrona di casa che non ha stranamente espresso un suo parere in merito nemmeno dopo la diretta. Insomma, sembra una situazione altamente contorta.

Eppure, la stessa Milly Carlucci ha sempre affermato convintamente come una delle magie del ballo sia l’innata capacità di unire le persone. Non sembra affatto così quest’anno, o almeno questo discorso non si può applicare a tutti. C’è chi però in questa edizione votata allo spettacolo ad ogni costo, è proprio l’eccezione che conferma la regola. Così, tra un tango, una bachata e un charleston pare proprio che Cupido abbia scoccato la sua freccia.

Ema Stokholma e Angelo Madonia: una coppia anche fuori la pista di Ballando

Ebbene sì, Ema Stokholma e Angelo Madonia – anche sotto la pressione continua della giuria, di Alberto Matano e Rossella Erra – finalmente non si nascondono e hanno ammesso di essere una coppia in tutti i sensi.

Era apparso chiaro sin da subito, però, che tra i due ci fosse una connessione e un affiatamento speciale, tanto che la giuria ha apprezzato immediatamente la giusta attitudine dei due, a differenza ad esempio di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, con tanto di caffè, però, finito di traverso.

Insomma, Ema e Angelo sono piaciuti dalla prima puntata e già allora l’amore era nell’aria. Ma, come tutte le cose belle, la coppia prima ha preferito mantenere giustamente un profilo basso, ma non è stato possibile per loro mantenere segreta la loro relazione. Così, alla fine sono usciti alla scoperto sia su Instagram che durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

E non si tratta di un flirt passeggero dovuto alla stretta vicinanza in sala prove. Ema, infatti, ha reso noto come il suo bel maestro abbia già le chiavi di casa sua. Insomma, i due sono intenzionati a fare le cose per bene e seriamente e l’ultima clip andata in onda prima che i due scendessero in pista per esibirsi in un Paso Doble che ha convinto tutti, tranne la Lucarelli, lo ha dimostrato.

Si sono scambiati, infatti, qualche tenero bacio e carezza e Angelo, forse anche a causa del difficile passato di Ema, difende e coccola la bella Dj come un vero e proprio principe azzurro d’altri tempi.