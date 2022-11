Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli è una furia: “Non mi ha manco detto condoglianze” | Di chi si tratta?

Anche quest’anno non mancano le emozioni e i colpi di scena durante le varie puntate di Ballando con le Stelle.

Il talent show, condotto come sempre da Milly Carlucci – che mantiene il timone della trasmissione fin dalla prima edizione, andata in onda nel 2005 – ha dovuto fare i conti anche con qualche momento non facilissimo, come ad esempio le fortissime polemiche esplose sul web dopo la maglia indossata da Enrico Montesano durante le prove di ballo. La t-shirt, inneggiante alla Decima Mas (la formazione militare che si è schierata al fianco dei nazisti e ha combattuto con ferocia i partigiani, ndr), è costata la squalifica al famoso attore.

Ma l’attuale edizione di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata anche da frequenti battibecchi che hanno visto protagonista Selvaggia Lucarelli, che ricopre il ruolo di giudice del programma assieme a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

L’ultimo scontro è quello andato in scena nella puntata di sabato 26 novembre, quando Guillermo Mariotto è arrivato a dare della “scimmia che tira escrementi” alla famosa giornalista, che sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice.

Selvaggia Lucarelli e le condoglianze mancate: l’accusa della giornalista

Una decina di giorni fa Selvaggia Lucarelli ha infatti dovuto dire addio a sua madre Nadia. E’ stata lei stessa ad annunciare la morte di sua madre in uno struggente post pubblicato su Instagram.

In molti si sono stretti attorno alla giornalista per questa dolorosissima perdita e la stessa Lucarelli ha voluto evidenziare come quasi tutto il cast di Ballando con le Stelle le abbia fatto le condoglianze.

Quasi, appunto, perché la giornalista ha tenuto a precisare che una sola persona ha evitato questa partecipazione a voce al suo lutto.

Replicando a Sara Di Vaira, che le aveva ricordato come anche lei in passato era stata autrice di commenti tutt’altro che garbati, Selvaggia Lucarelli si è tolta un sassolino dalla scarpa proprio nei confronti della ballerina del talent show.

“Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi) – le parole della giudice di Ballando con le Stelle – L’unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.

Selvaggia Lucarelli, come riporta anche il sito Donnaglamour, ha poi chiarito ulteriormente a chi si stesse riferendo, facendo capire che il suo attacco non era rivolto a Carolyn Smith.

“P.S. Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me, ma chi si siede di fronte a me“, ha aggiunto la giornalista.