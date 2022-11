Belen posta un video con la figlia Luna Marì | Un particolare non sfugge: ve ne siete accorti anche voi?

Attenti al dettaglio, accade tutto in un filmato realizzato dalla showgirl argentina e che ha per protagonista nientemeno che la figlia Luna Marì

Dalla relazione con Antonino Spinalbese, attualmente un concorrente del Gf Vip, Belen Rodriguez ha dato alla luce la piccola Luna Marì. E nelle scorse ore ha deciso di dedicarle un video, postato sui social dalla sempre attivissima showgirl argentina. Filmato nel quale mamma Belen fa meravigliosi complimenti alla bambina in un momento di pura dolcezza tra madre e figlia: “Guarda quanto sei bella”, le dice la Rodriguez mentre insieme si godono una splendida giornata di sole lasciando che i caldi raggi della stella che illumina la Terra entrino dalla finestra di casa posandosi sui loro volti ed in particolare su quello della piccola Luna, principe obiettivo della clip realizzata da Belen con l’inseparabile smartphone.

Belen conquista i fan con il video della figlia Luna

La sua secondogenita dunque riceve tutte le attenzioni di mamma Belen ma non soltanto perchè, una volta riversato sui social, il video inevitabilmente ha ricevuto l’attenzione delle centinaia di migliaia di follower della sorella più grande di Cecilia. Conquistando gli utenti che hanno rivolto a madre e figlia una ricca serie di complimenti di apprezzamento per come Belen sta crescendo sua figlia e per tutto l’amore che quotidianamente le dona. C’è chi ad esempio, nel soffermarsi sulla dolcezza della bambina ha scritto: “Il gesto d’amore più bello che un bimbo possa fare verso la sua mamma è riempirla di baci sul viso come ha fatto la tua Luna”. “Belen mamma innamorata”, hanno aggiunto altri segnalando in tal modo il legame madre-figlia ben espresso nel video postato sul web.

Il dettaglio notato da decine di persone

Ma in decine hanno notato un dettaglio che ha immediatamente catturato la loro attenzione e non hanno potuto fare a meno di esprimerlo nei commenti al video. I fan che hanno sottolineato la bellezza della piccola si sono anche accorti di un particolare che non riguarda tanto Belen quanto il padre Antonino: del resto il parrucchiere 27enne è in queste settimane sotto il costante occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello e gli spettatori a casa hanno avuto modo di scoprirlo e conoscerne vari dettagli riguardanti il suo carattere ma anche il suo aspetto fisico.

Ed è proprio questo ‘background’ che ha spinto i follower di Belen a segnalare l’incredibile somiglianza di Luna Marì con babbo Antonino: “Due gocce d’acqua”, hanno scritto, “è uguale al papà, è proprio la figlia di Spinalbese”; sono solo alcuni dei messaggi di chi si è accorto di quanto i lineamenti della bambina somiglino a quelli del vippone. Ed in tanti si domandano come andrà, una volta che Antonino uscirà dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia, il primo abbraccio dopo giorni di distanza con la sua amata bambina.