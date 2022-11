“Ha gettato ombre sulla polizia” | La doppia vita della poliziotta star di OnlyFans, cacciata dal corpo

Negli ultimi tempi la popolarità di OnlyFans è aumentata a dismisura, tanto che ormai davvero molti creatori di contenuti scelgono questa piattaforma per provare ad aumentare i propri introiti.

In un primo momento l’obiettivo di OnlyFans era proprio quello di offrire ai content creator un sito web dove mettere in evidenza i propri contenuti in un canale a pagamento per i propri follower. Tuttavia nel corso degli anni la piattaforma – nata nel 2016 – è cresciuta a vista d’occhio, aumentando il numero degli utenti in maniera esponenziale durante la pandemia di Covid-19.

Ma cosa ha portato a questa fortissima crescita di popolarità? Naturalmente il fatto che OnlyFans propone soprattutto molti contenuti per adulti, che non sono ammessi nella stragrande maggioranza degli altri social. Basta pagare una quota associativa mensile per avere accesso alle foto di nudo o semi-nudo pubblicate dai vari creator.

Quindi, al di là dei pur numerosi workout proposti dagli istruttori di fitness, OnlyFans è principalmente il sito dove trovare contenuti hard e non è certo un caso se i creatori di contenuti presenti all’interno della piattaforma superano il milione e mezzo.

Agente di polizia e star di OnlyFans: la doppia vita di Sam Helena

Come è facile immaginare, tra questi ci sono anche tantissimi insospettabili che cercano di sfruttare le potenzialità di OnlyFans per guadagnare delle somme che possono anche diventare molto sostanziose.

Proprio in queste ore sta circolando una notizia che riguarda un’agente di polizia di Scotland Yard e che sta mettendo in grosso imbarazzo il famoso e storico servizio di polizia britannico.

Come riportato dai tabloid, infatti, l’agente di polizia è stata sospesa dopo aver creato un account su OnlyFans. Sam Helena, nota sulla piattaforma con il nome di Inked Barbie, era solita pubblicare su Instagram (aveva l’account collegato con OnlyFans, ndr) delle foto a dir poco esplicite, dove si mostrava seminuda.

Sono stati alcuni colleghi a scoprire cosa combinava Sam Helena anche quando era in servizio: l’agente di polizia ha infatti pubblicato un video hard mentre indossava l’uniforme. Nel video in questione la poliziotta mostra anche un piercing alla lingua, tassativamente vietato agli agenti quando si trovano in servizio.

“Ha gettato ombre sulla polizia”: Scotland Yard ‘caccia’ la poliziotta

Sam Helena non ha badato molto alle critiche dei colleghi e ha continuato a pubblicare foto hot su Instagram, finché i suoi colleghi non hanno scoperto anche il suo account su OnlyFans.

La sua popolarità sulla piattaforma ha fatto immediatamente scattare il provvedimento di Scotland Yard, che ha deciso di sospendere l’agente dalle sue funzioni per aver “gettato ombre sulla polizia”.

La testata britannica The Sun riferisce che Sam Helena non si è opposta alla decisione dei suoi superiori e ha lasciato il suo ruolo di agente di polizia.