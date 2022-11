Quanto sono cresciuti! | La foto dei protagonisti di un film commuove i fan: un’assenza non passa inosservata

L’assenza nella foto del grandissimo attore è un tuffo al cuore per i fan del film. Ma che fine hanno fatto, oggi, gli altri protagonisti?

E’ impossibile non avere una sensazione di grande tristezza nel vedere la foto del cast di ‘Mrs Doubtfire – Mammo per sempre’.

L’iconica pellicola anni ’90 è rimasta nel cuore di tutti, chi perché l’ha guardata da piccolino e chi, magari, perché invece l’ha vista con i figli o i fratellini più piccoli.

Quel che è certo che Mrs Doubtfire, interpretato dal magistrale Robin Williams, è uno di quei film che rimarranno per sempre nella storia del cinema.

Ed è proprio l’assenza del grande attore in uno scatto dei protagonisti cresciuti condivisa sui social a far nascere tanta nostalgia e far sorgere spontaneamente la domanda: senza il mammo, cosa fanno oggi a distanza di tantissimi anni i protagonisti del film?

Mrs. Doubtfire, dopo 29 anni che fine hanno fatto i protagonisti?

L’assenza di Robin, come anticipato, è certamente la cosa più triste e che salta maggiormente all’occhio.

L’attore morì tragicamente suicida nel 2014 all’età di 63 anni: dall’autopsia emerse che l’attore era affetto di una grave malattia neurodegenerativa che i dottori non erano riusciti bene a diagnosticare, facendola passare come depressione.

Ma questa vicenda a parte, quel che è’ certo è che quella grande energia che sapeva trasmettere sul grande schermo verrà ricordata per sempre da tutti.

Nella pellicola in questione, in particolare, Williams interpretava un padre separato che, pur di passare del tempo con i propri figli, decide di impersonare una governante per poterli crescere e accudire.

La pellicola, che vinse l’Oscar al miglior trucco, è un grande classico degli anni ’90, che è rimasto certamente impresso nel cuore di tutti.

Oltre a Robin, però, ai posteri rimase la partecipazione anche dei figli di Mrs. Doubtfire: Lydia, Chris e la piccola Natalie, interpretati rispettivamente da Lisa Jakub, Matthew Lawrence e Mara Wilson.

E proprio questi ultimi si sono resi protagonisti di un bellissimo scatto condiviso sui social da utente nel quale si sono immortalati tutti e tre da grandi.

Sempre l’utente in questione ha realizzato un collage nel quale vengono raffrontate le foto del 1993, quella realizzata con il cast al momento dell’uscita del film, e quella nel 2022, con i piccoli di un tempo cresciuti.

Per rimediare alla tristezza, però, è arrivato il contributo di un grande artista.

Come segnalato da un commento social, infatti, l’artista in questione è riuscito a realizzare un fotomontaggio per far comparire Robin, che sarà per sempre con loro e nei cuori dei suoi fan.

Ma che fine hanno fatto gli altri attori?

L’attrice che ha interpretato la piccola Lydia, Lisa Jakub, si definisce oramai un’attrice “in pensione”.

Dopo che la piccola Mara Wilson ha abbandonato la recitazione per dedicarsi alla scrittura, anche Lisa Jakub ha deciso di dire addio al grande schermo.

Entrambe le piccole protagoniste, dunque, una volta cresciute hanno deciso di non ricoprire più i panni di attrici.

Come la Wilson, dunque, ha deciso di cambiare rotta, dedicandosi al suo nuovo lavoro di produttrice per programmi televisivi canadesi e al suo blog.

“Lontano dalla droga grazie a Robin Williams”

L’attore interprete del piccolo Chris, Matthew Lawrence, invece, è rimasto nel mondo del cinema.

L’attore, oggi 42 anni, ha raccontato a People qualche mese fa il suo rapporto speciale che lo ha unito sul set di Mrs. Doubtfire a Robin Williams.

Nonostante la giovane età, Robin Williams durante le pause si sarebbe preso a cuore Matthew al punto di dargli consigli anche abbastanza forti per un ragazzino di quell’età.

In particolare gli avrebbe detto: “Non drogarti mai, specialmente di cocaina”.

Un consiglio a dir poco prezioso per Matthew di cui avrebbe fatto tesoro negli anni a venire.

In una toccante intervista, Matthew Lawrence ha rivelato alcuni emozionanti e commoventi aneddoti sul dolore che Williams provava per le sue scelte sbagliate:

“Era molto serio. Era tipo ‘Hai presente quando vieni nella mia roulotte e mi vedi così?’ È questo il motivo”, gli avrebbe confessato l’attore.

“‘E ora combatterò per il resto della mia vita perché ho passato 10 anni a fare qualcosa di molto stupido ogni giorno. Non farlo’. Mi sono tenuto lontano dalla droga proprio per queste parole”, ha rivelato l’attore interprete del piccolo Chris.

La sua eredità, dunque, è molto più grande di quella che, come telespettatori, ci siamo immaginati, e oggi è grazie a Robin Williams se Matthew Lawrence è riuscito a tenersi lontano dalle dipendenze.