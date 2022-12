Annalisa Minetti e il dramma della figlia: “Era come se percepissi che non respirava più”

È una confessione sconvolgente quella fatta dalla ex Miss Italia a Oggi è un altro giorno: ha rivelato un episodio che poteva costare la vita a sua figlia

Una sorta di “sesto senso” ha permesso ad Annalisa Minetti di intervenire tempestivamente evitando il peggio. E nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, la ex Miss Italia ha deciso di raccontare pubblicamente quanto accaduto a lei, ma sopratutto a sua figlia. La Minetti infatti ha spiegato di averle di fatto salvato la vita e che se non fosse intervenuta probabilmente si sarebbe verificato un dramma. L’episodio rievocato è terribile ed è, in effetti, una di quelle situazioni nelle quali se non si interviene subito le conseguenze possono essere davvero gravi.

La confessione di Annalisa Minetti: “Mia figlia ha rischiato la vita”

Nel corso dell’intervista la Minetti ha voluto parlare a tutto tondo della sua invalidità, ovvero la mancanza della vista, e a tal proposito ha rivelato come è riuscita a rendersi conto che sua figlia stava rischiando la vita. “Io sono sempre molto concentrata, ho un’attenzione altissima sotto tutti i punti di vista. Quando decisi di avere un figlio non l’ho fatto con leggerezza: sapevo di poter comunque contare su altri sensi e di farlo in maniera assolutamente autonoma”, ha raccontato aggiungendo che la cecità ha i fatto potenziato gli altri suoi sensi come olfatto ed udito che sono molto sviluppati e questo le permette di percepire alcuni fatti prima degli altri. E, in questo caso, questa capacità l’ha aiutata ad intervenire prontamente.

“Elena non respirava benissimo, ecco cosa ho fatto”

Ebbene tutto è accaduto un giorno in cui si trovava a casa con la figlia e la cognata: erano a tavola in cucina quando la cantante si è resa conto che la bambina non respirava nel modo corretto. “Ho detto alla mia cognata, che le stava dando da mangiare, che Elena non stava respirando benissimo – ha raccontato la cantante alla Bortone – Lei mi ha detto: ‘Sta davanti a me, le sto dando la pasta al forno’. Mi sono avvicinata, le ho aperto la bocca e le ho tirato via pian piano un filone di mozzarella. Lei non stava tossendo, non stava facendo niente, ma era come se percepissi che non respirava più. Lei ce l’aveva davanti, la stava guardando. A volte si guarda ma non si osserva. E siccome osservo con le orecchie, vado avanti”. Parole che fanno capire che la piccola stava rischiando di soffocare con il boccone di mozzarella e che se la mamma non se ne fosse accorta per tempo sarebbe potuto accadere qualcosa di molto grave. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi e senza conseguenza alcuna per la piccola Elena.