Chi è Massimo Tamarasco, nuovo youtuber nei guai dopo CiccioGamer? | Ecco quanto avrebbe evaso

Dopo il caso CiccioGamer (e St3pny) arriva la doccia gelata per un altro youtuber italiano – Massimo Taramasco – accusato di aver evaso il fisco per migliaia di euro

Ancora polemiche nel mondo dei creator, che sembrano non essere così propensi a versare le tasse.

Dopo il caso di Mirko Alessandrini, vero nome di CiccioGamer89, accusato di aver evaso il fisco con una mancata dichiarazione di redditi, questa volta è il turno di Massimo Taramasco, professore di elettronica offline ma di “ingegneria dell’amore” online.

Il docente e creator è accusato di aver concepito compensi indebiti per il valore di 360 mila euro e derivanti dai servizi resi sulla piattaforma di web hosting e per i quali aveva appositamente creato una società ad hoc (amministrata dallo stesso dipendente pubblico, come riportato da La Stampa).

Youtuber nei guai fiscali: dopo CiccioGamer scoppia il caso di Massimo Taramasco

Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Savona nell’ambito di un servizio d’istituto volto ad accertare la presenza di danno erariale a individuare i presunti danni, appunto, causati da Massimo Taramasco.

Quest’ultimo, docente presso un istituto statale di Savona, è anche un creator seguitissimo su YouTube, dove arriva a contare più di 400mila follower.

Cinque in tutto i canali YouTube riconducibili all’uomo, alcuni dei quali con decine di milioni di views e sui quali insegnava la sua “ingegneria dell’amore”, dispensando massime e consigli su come muoversi nelle relazioni sentimentali.

Taramasco, secondo i militari savonesi, avrebbe percepito compensi indebiti, come si legge su LaStampa, pari a 360mila euro e derivanti da servizi offerti sulla piattaforma si web hosting e per i quali aveva creato una società apposita.

E’ attraverso una serie di accertamenti dei militari che è stato possibile da un lato confermare lo status giuridico di dipendente pubblico dell’uomo e, dall’altro, l’assenza della specifica autorizzazione a svolgere attività extra professionali per le quali i compensi ricevuti sarebbero stati confermati dalla documentazione rinvenuta nell’abitazione.

Spetterà ora al Fisco accertare la presenza di idonea dichiarazione fiscale per comprendere nel dettaglio quanti e quali attività siano state celate o meno al Fisco.

Un caso molto simile, seppur differente per quanto concerne il rapporto pubblico-privato, a quello di CiccioGamer89, nome “d’arte” di Mirko Alessandrini.

Proprio la settimana scorsa la Guardia di Finanza aveva accusato lo streamer di non aver dichiarato al Fisco oltre un milione di euro di compensi, come evidenziato da OpenOnline.

Le fiamme gialle avrebbero svolto una serie di accertamenti sulla società riconducibile ad Alessandrini, che oggi conta più di 3,5 milioni di follower.

Accuse da cui CiccioGamer aveva preso le distanze: “Vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere”, si era difeso l’uomo, specificando: “Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa”.

Il creator ha successivamente ribadito ai suoi follower di aver sempre pagato le tasse, ragione per la quale vedrà come muoversi con i suoi avvocati.

Lo scorso febbraio, invece, era toccato a un altro YouTuber nostrano: Stefano Lepri, in arte St3pny, condannato a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale da parte del tribunale di Firenze.

L’uomo, stando alle indagini condotte dalla GdF, nel 2017 avrebbe evaso un’ammontare di Iva pari a 76mila euro, omettendo inoltre la presentazione della dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila euro.