Controllate bene: questo gettone telefonico vale moltissimo | I dettagli per riconoscerlo

Esiste uno specifico gettone telefonico molto ambito dai collezionisti e che per questo vanta un alto valore economico. Ecco come capire se lo avete

Chi è nato dopo l’anno 2000 difficilmente li ricorderà e chi è venuto al mondo negli ultimi 10 anni probabilmente non ne avrà nemmeno mai sentito parlare. Del resto si tratta di un oggetto addirittura antecedente l’utilizzo delle ‘schede telefoniche’, pertanto chi è cresciuto dopo che le cabine telefoniche hanno cessato di esistere è improbabile che sappia anche solo a cosa possano servire.

Il gettone telefonico che può valere molti soldi: controllate bene

Stiamo parlando dei gettoni del telefono, noto sicuramente agli over 30 anche se difficilmente lo avranno utilizzato in prima persona dal momento che la loro diffusione si è di fatto interrotta verso la fine degli anni ’90. Sostituiti, come dicevamo sopra, dalle schede telefoniche con all’interno un credito da utilizzare per le telefonate dalla cabina o, in alternativa, dall’impiego delle monetine. Ma il gettone telefonico rappresenta un pezzo di storia poichè, prima dell’avvento della telefonia mobile, è stato di importanza fondamentale per poter diffondere la possibilità di alzare una cornetta del telefono a fare una chiamata per le strade cittadine o nei luoghi pubblici. Ed oggi possedere un gettone significa avere tra le mani un oggetto da collezione: gli appassionati di numismatica infatti ne vanno ghiotti, li cercano e scambiano. Questo aspetto, unito al fatto che da molto tempo non siano più in circolazione, comporta che abbiano acquisito un valore economico e da alcuni specifici gettoni è possibile inoltre trarre un lauto guadagno.

Il dettaglio che ne accresce il valore

I primi telefoni pubblici sono stati installati in Italia a partire dagli anni ’30 diffondendosi anno dopo anno in modo capillare e la storia del gettone va di pari passo, dal momento che questo disco di metallo in lega di rame, nichel e zinco o in bronzo venne coniato sin dal 1927. Quelli che noi conosciamo vennero però realizzati nel 1959 e rimasto in circolazione fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale era ancora possibile farseli cambiare ricevendo una scheda telefonica a fronte della consegna di 9 gettoni. Ma è dal 1980 che smistero di essere coniati. Ed esiste un dettaglio apposto su di essi che è quello che gli esperti controllano subito ovvero quattro cifre che indicavano l’anno ed il mese di conio.

Il prezzo di acquisto dei gettoni, all’epoca, veniva deciso adattandolo all’inflazione del periodo. Quello del 1959 è stato il modello utilizzato da tutte le società che operavano in Italia e per questo ha di fatto sostituito tutte le forme precedenti per essere impiegato nelle cabine telefoniche installate pochi anni prima. Fatta questa premessa, vi è un gettone con la cifra 7110 il cui valore odierno è davvero interessante: si tratta di un gettone coniato nel decimo mese del 1971, ovvero ottobre ed è un esemplare abbastanza diffuso ma molto ambito il cui valore è di circa 5-10 euro se definito in buone condizioni. Valore che cresce esponenzialmente qualora sia ‘nuovo’ ovvero tenuto in modo perfetto; in questo caso potrebbe essere scambiato anche ad oltre 60 euro come confermato da molti esperti di numismatica.