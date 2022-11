Meloni e Fiorello, scambio di baby sitting? La risposta alla proposta (ironica): “Ecco cosa penso…”

La risposta della premier all’ironia di Fiorello che qualche giorno fa aveva scritto la parola fine (più o meno) al dibattito su Giorgia Meloni e la figlia Ginevra a Bali

Aveva chiuso con ironia il dibattito sulla figlia di Giorgia Meloni lo showman Fiorello, che con fare scherzoso aveva lanciato un’offerta alla premier.

Dopo settimane di polemiche (o finte tali) sulla decisione di portare la figlia Ginevra a Bali, alle quali la Meloni aveva risposto più che piccatamente, era arrivata la proposta di Fiorello, che aveva tentato con l’ironia di porre fine alla querelle.

Una proposta che era arrivata anche non proprio casualmente: lo showman si era infatti offerto di fare il depu-tato per tre euro l’ora a Ginevra, ricambiando il fatto che anni fa la premier (o il) fece da tata alla figlia di Fiorello.

Ma come ha risposto la Meloni all’ironia dello showman?

La Meloni risponde a Fiorello sulla questione della figlia Ginevra

“Sarò il tuo depu-tato, prendo 3 euro l’ora”, aveva asserito Fiorello ironicamente sulla faccenda in diretta Instagram e RaiPlay -. “Al di là di come la si pensi politicamente, qui c’è del mammismo, c’è maschilismo, c’è sessismo, c’è tutto nelle polemiche”.

Lo showman ha poi continuato domandando ai suoi ospiti in modo ironico: “Ma una mamma deve per forza stare a casa con i bambini? O può lavorare e al contempo essere madre?” – aggiungendo: “E poi Giorgia Meloni non è l’unica, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Berlusconi forse non si portava figli e nipoti? Prodi? Prodi era pieno. E Draghi non si portava Di Maio e pure la balia di Di Maio, che era un navigator?”.

Il comico e presentatore aveva poi chiuso con una proposta la questione: “Lo avete letto su tutti i giornali, lei tanti anni fa ha fatto da tata alla mia figlia più grande, Olivia, ed è stata bravissima, le leggeva i libri. Allora io adesso le voglio rendere il favore. Voglio parlare non alla presidente del Consiglio, ma alla donna Giorgia. Ciao, sono Rosario, ti ricordi? Se ti capitasse un altro G20, cara Giorgia, perché spendere soldi per una babysitter? Ci vengo io e faccio da tato a Ginevra“.

Una informazione che aveva rivelato la stessa premier nel libro edito da Rizzoli, nel quale racconta i sacrifici fatti lavorativamente il fine settimana per non sottrarre tempo ed energia alla militanza politica.

Ora a distanza di qualche giorno arriva la risposta della Meloni, che in un’intervista al Corriere della Sera dice la sua su Fiorello e su che tipo di datore di lavoro sia stato:

“Difendo quella scelta e la rifarò” – ha esordito la premier – “Credo nella libertà educativa di ciascun genitore e intendo esercitare la mia. Ho letto che Fiorello si è proposto come baby sitter di Ginevra visto che io ero stata baby sitter di sua figlia. Penso che Ginevra si divertirebbe moltissimo con lui. Solo che fare “il tato” per 3 euro l’ora, come lui ha proposto, mi renderebbe un datore di lavoro decisamente peggiore rispetto a quello che è stato lui con me“.