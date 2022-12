Miracolo di Natale nella Famiglia Reale: un clamoroso ritorno a 30 anni dallo scandalo

Questo Natale, malgrado la dipartita della cara Regina Elisabetta, sarà speciale per tutti i Windsor. Dopo 30 anni dallo scandalo che ha tenuto banco in tutte le cronache nazionali e internazionali, torna proprio lei.

Non sarebbe stato di certo questo un Natale come tutti gli altri per la famiglia reale che si trova a dover ancora cercare un equilibrio e una nuova vita di corte senza chi è stato per 70 anni perno dei Windsor, nella buona e nella cattiva sorte. Eppure, in questo Natale, malgrado la dipartita della cara Regina Elisabetta, avverrà un vero miracolo, uno di quelli che forse tutto il Regno Unito attendeva da un po’.

Dopo 30 anni dallo scandalo che ha tenuto banco in tutte le cronache nazionali e internazionali, fa il suo ritorno a Buckingham Palace proprio lei che non trascorre la vigilia di Natale e il giorno di Natale, con il resto della famiglia reale a Sandringham House, da quando si è separata dal principe Andrea nel 1992. Stiamo parlando proprio di lei, Mrs Sarah Ferguson.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, una fonte a Sandringham ha rivelato che nella residenza reale sono in preparazione cinque camere da letto in preparazione per il principe Andra, Sarah Ferguson e le loro figlie, Beatrice e Eugenie, con i rispettivi mariti e due figli.

Come sappiamo bene, dopo lo scandalo Epstein, il principe Andrea, per volontà di Carlo e William e col benestare all’epoca della Regina, era stato sospeso da tutti i suoi doveri ufficiali per non apparire ancora in pubblico. Il Natale, però, è una faccenda pubblica sì, ma al contempo privata, motivo per cui a Sandringham House ci sarà lui, e non solo, sotto gli occhi di tutti.

Andrea e Sarah 30 anni dopo: una riconciliazione fortunata?

Questo invito, infatti, implica che il duca e la duchessa di York potrebbero apparire in pubblico insieme a re Carlo e gli altri reali, durante la tradizionale passeggiata familiare della mattina di Natale verso la chiesa di Santa Maria Maddalena. Ma cosa successe 30 anni fa?

All’epoca nel 1992 il principe Filippo, che era anche duca di Edimburgo, aveva bandito sua nuora Sarah Ferguson dai pranzi e dalle cene di Natale di famiglia, dopo che la duchessa era stata fotografata, mentre si faceva succhiare l’alluce dal consulente finanziario John Bryan. Insomma, all’epoca oltre che di scandalo, si parlò anche di tradimento verso il principe Andrea e tutta l’ingombrante famiglia reale dei Windsor.

“Quando si è separata da Andrew”, spiega ancora la fonte al Sun, “Sarah non è mai stata ammessa a corte dalla famiglia reale per il Natale, mentre Filippo e la Regina erano vivi. Per 30 anni ha cenato da sola. Ma ora le cose sono cambiate”. Con la morte di Elisabetta, quindi, a Sarah è stato concesso quindi di riunirsi al resto della famiglia per Natale.

Dopo 30 anni sembra essere accaduto proprio il miracolo di Natale, anche se ancora non è data per certa la presenza di Sarah Ferguson a Sandringham House. I portavoce sia di Sarah Ferguson che di Buckingham Palace, infatti, al momento si sono rifiutati lasciare una dichiarazione.