Un Medico in Famiglia: che fine ha fatto Annuccia? La vita di Eleonora Cadeddu oggi

L’attrice è letteralmente cresciuta sul piccolo schermo. Ma cosa fa oggi?

E’ stata una delle serie più amate e seguite d’Italia, e oggi sentendola nominare verrà sicuramente tanta nostalgia: stiamo parlando di Un Medico in Famiglia.

A far tornare in auge la vecchia serie sono state le piattaforme di streaming, che hanno messo a disposizione tutte le dieci stagioni della sitcom.

Il format si rivelò a dir poco vincente, come d’altronde testimoniato dalla sua longevità.

A un certo punto, però, si interruppe, forse anche per il mancato gradimento del pubblico del colpo di scena riguardante la paternità di Annuccia, che si scoprì, nell’ultima stagione, non essere la figlia biologica di Lele.

Ed è proprio lei che recentemente è tornata a far parlare di sé a seguito di un’intervista rilasciata a Fanpage.

Ma cosa fa oggi Eleonora Cadeddu?

Che fine ha fatto Eleonora Cadeddu, Annuccia in Un Medico in Famiglia?

Classe 1995, Eleonora Cadeddu ha letteralmente passato la sua vita sul set.

Molti di voi la ricorderanno come Annuccia, la nipotina di Lino Banfi in Un Medico in Famiglia (Nonno Libero Martini).

La serie TV ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani per dieci lunghi anni, segno di quanto fosse apprezzata.

L’impostazione, d’altronde, ha fatto sì che fosse impossibile non legarsi ai personaggi e alle vicende della famiglia Martini.

In molti sperano in una nuova stagione, sebbene oramai sia particolarmente difficile, ma già da qualche anno si parla di una possibile reunion speciale in cui far apparire anche Claudia Pandolfi.

Ed è stata proprio la serie ad avviare Annuccia nel mondo della recitazione fin da piccolissima, un mondo che non ha voluto abbandonare.

Eleonora oggi ha 27 anni, studia Lingue all’Università ma non ha mai voluto mettere in secondo piano la recitazione.

“Insegno teatro ai bambini piccoli, allo stesso modo continuo a fare formazione e a studiare recitazione”, ha raccontato a Vieni da Me qualche anno fa.

Oggi l’attrice è rimasta in contatto con la sua “famiglia del set”: sente spesso, infatti, Lele (Giulio Scarpati), Maria (Margot Sikabonyi), nonna Enrica (Milena Vukotic) e, ovviamente, nonno Libero (Linfo Banfi).

Con lui, in particolare, ha sempre avuto un legame speciale.

Nei primi anni soprattutto è stato difficile, per lei, distinguere la sua vera famiglia da quella del set, sebbene sia il cast che i suoi genitori fossero molto attenti a creare una distinzione.

Fino a 12 anni, però, per lei Lino Banfi è stato davvero come un nonno:

“Un nonno acquisito. Mi dava la paghetta settimanale, mi comprava l’ovetto, era molto presente nella mia vita, lo consideravo un familiare. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

“Lo chiamavo nonno anche fuori dal set” – spiegò alla trasmissione – “Avevamo un rapporto fantastico, come se fossi una sua vera nipote”.

Impossibile, poi, non menzionare Ciccio, suo fratello biologico: Michael Cadeddu, che tuttavia ha deciso di intraprendere un percorso diverso da quello della recitazione.

Il piccolo Ciccio oggi è padre, vive in Germania e fa il fantino.

Eleonora, infatti, è diventata zia di ben 6 nipoti: i: due sono figli di Michael, quattro della sorella Francesca.

Oggi Annuccia non nega di poter dire di sì a un possibile ritorno sul set, ma intanto non se la sente di riguardare la serie per intero:

“In generale, non amo fare i rewatch. Qualche puntata mi capita di rivederla. Ma tutta la serie, sinceramente, non me la sento”.

Sul ritorno della sitcom, invece, non la vede una cosa così semplice da fare:

“Mai dire mai, però non la vedo come una cosa tanto semplice. Non voglio dire cose sbagliate, davvero non lo so. La serie è finita all’improvviso, noi avevamo ricevuto l’opzione per Un medico in famiglia 11. Se ne parlava da tempo. È stata posticipata e poi sono passati cinque anni”.