Al Bano, grossi guai dalla Spagna: fra debiti e amante, come ha reagito Loredana Lecciso?

Dopo le dichiarazioni clamorose dell’avvocatessa sulla tv spagnola, Al Bano fa chiarezza sulle reazioni di Loredana. E intanto si parla anche di debiti…

Un periodo a dir poco turbolento quello che sta vivendo Al Bano, che dalla Spagna si ritrova con pesantissimi attacchi e dichiarazioni sul suo conto.

Il cantante di Cellino San Marco è finito al centro della bufera dopo la puntata di ‘Salvame Deluxe’, in onda su Telecinco, durante la quale l’avvocatessa Patricia Donoso ha rivelato di aver avuto una lunga relazione con Al Bano Carrisi, il tutto mentre era con Loredana.

Le clamorose dichiarazioni avevano ovviamente sollevato un polverone sul web, ulteriormente aggravato dal fatto che Al Bano in Spagna è anche accusato di avere un grosso debito nei confronti dell’opnionista Kiko Hernandez.

Ma cosa ne pensa, in tutto questo, Loredana Lecciso?

Al Bano, la reazione di Loredana alle dichiarazioni della presunta amante

La donna, una 40enne della penisola iberica, ha dichiarato nel corso della trasmissione di aver intrattenuto una relazione clandestina con Al Bano durata per ben 3 anni.

I due, stano a quanto dichiarato dalla Donoso, si sarebbero conosciuti allo Stadio San Siro a Milano durante una partita di pallone.

E’ lì che sarebbe scoppiata la passione, testimoniata da una foto in cui Al Bano sembra essere molto vicino alla Donoso.

La donna ha anche rivelato dei dettagli non indifferenti sulla loro vita sessuale:

“Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”, ha rivelato la donna.

Il cantante pugliese ha tuttavia rigettato ogni accusa nei suoi confronti, definendo Patricia Donoso una bugiarda e promettendo anche di denunciarla.

A Di Più Tv ha anche rilasciato un’intervista in merito, facendo riferimento alle reazioni della compagna alle illazioni (o confessioni) della Donoso:

“Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”, ha subito chiarito l’artista.

Secondo quanto dichiarato da Al Bano, dunque, la Lecciso avrebbe creduto subito alla versione fornite dal compagno, ossia quella di non conoscere minimamente questa donna che, a suo dire, si sarebbe inventato tutto per avere visibilità.

Non è ovviamente data sapere, almeno per ora, la verità: la donna non ha presentato altre prove ad eccezione della foto, né sappiamo con certezza se la reazione di Loredana sia stata davvero quella.

D’altronde, chi non reagirebbe male a una puntata del genere?

Intanto, però, la penisola iberica sembra regalare altri guai al famoso cantante pugliese.

Di recente, infatti, Kiko Hernandez, un’opinionista spagnolo, ha accusato Al Bano di avere un debito che ammonta a 30mila euro nei suoi confronti.

Una storia, questa, che risalirebbe al 2009, quando Carrisi denunciò l’opinionista, perdendo tuttavia la causa.

Il giudice lo condannò al risarcimento delle spese legale, di fatto mai avvenute a detta di Hernandez nonostante i solleciti del suo avvocato.

Insomma, la Spagna non sembra essere proprio un Paese fortunato per Al Bano, che per lo meno a casa può contare sulla fiducia della sua Loredana.