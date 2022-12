Ballando con le stelle: tutti contro Lorenzo Biagiarelli | Selvaggia Lucarelli non ci sta e dice come stanno le cose

Selvaggia Lucarelli non ci sta e come una furia prende le parti di Lorenzo Biagiarelli, ingiustamente eliminato e gratuitamente attaccato dalla giuria, forse proprio perché è il compagno della giornalista.

Che questa edizione di “Ballando con le stelle” non sarebbe stata per nulla semplice per Selvaggia Lucarelli lo sapevamo già. Quando, infatti, è stato svelato il cast, tutti subito hanno parlato di conflitto di interessi proprio tra la Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato. In molti si chiedevano, insomma, come sarebbe potuta essere stata imparziale Selvaggia giudicando il suo compagno.

Ma oltre la commozione, più che lecita, della prima puntata, proprio la giornalista è stata sempre molto contenuta sui giudizi e sui voti, tenendo sicuramente il freno a mano per non danneggiare ulteriormente il food blogger. A differenza degli altri giurati che invece hanno avuto sempre da ridire su Lorenzo Biagiarelli, forse anche più del dovuto.

Che non sia il food blogger al livello di Gabriel Garko è evidente a tutti, ma nemmeno così scarso e meccanico come è stato descritto. Critiche queste che lo hanno accompagnato per tutto il suo percorso a Ballando, fino alla settima puntata quando Biagiarelli, in coppia con Anastasia Kuzmina, è stato eliminato.

Ed è altamente probabile che Lorenzo abbia pagato lo scotto di una giurata scomoda come è Selvaggia, a volte attaccata giusto per il gusto di attaccare, senza un fondo di critica valida. Aspetto, questo, che non è sfuggito di certo alla maestra di Lorenzo. “C’è da dire che non potevamo combattere contro tutto l’odio che c’era su Lori” ha detto la Kuzmina.

Selvaggia Lucarelli mette tutti a posto a Ballando con le stelle

“Diciamo che lo volevano fuori e alla fine l’hanno fatto fuori“, ha aggiunto ancora la maestra di Ballando. “Anche lui è abbastanza giù di morale. Quando abbiamo parlato mi ha detto che abbiamo fatto lo sbaglio di considerarlo come un concorrente normale”, ed effettivamente è così. Lorenzo, per quanto si sia sforzato di non essere etichettato solo come il compagno di Selvaggia Lucarelli, alla fine non ci è riuscito e ha pagato lo scotto di un livore di fondo che lo ha colpito collateralmente.

“Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata“, ha scritto poi ancora Anastasia sui social. “Non ha senso per me. Però, ormai è fatta. Torneremo al ripescaggio e non vedo l’ora”. Ma Anastasia non è stata l’unica a prendere le difese di Lorenzo, anche Selvaggia ha voluto dire la sua.

Soprattutto l’ultima puntata di Ballando ha in parte mostrato quanto venga mal sopportata la giornalista, tanto da passare in secondo piano il momento complicato che sta attraversando lei – sua madre Nadia è deceduta da poco – per solidarizzare in toto con Iva Zanicchi che non aveva di certo apostrofato nel migliore dei modi Selvaggia durante la prima puntata Selvaggia. Fatto sta che sembra tutta acqua passata, tranne per Selvaggia che non ha per nulla gradito il trattamento gratuitamente denigratorio nei confronti del fidanzato.

“Capisco il giochino che fate di massacrarlo ogni volta, però mi pare eccessivo“, aveva detto la giurata in puntata quando ancora Lorenzo Biagiarelli era in gara. Ma ora che è stato provvisoriamente eliminato, in attesa del ripescaggio del 17 dicembre, la Lucarelli si è voluta togliere qualche piccolo sassolino dalla scarpa.

“Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò“, ha scritto Selvaggia su Instagram. “E si tratta di un lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara! Ma lo farò di sicuro, perché merita anche quello”.